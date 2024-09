Calcio, Pineto. Pineto – Pontedera: info e biglietti

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pineto – Pontedera: info e biglietti24 Settembre, 2024Saranno in vendita da questo pomeriggio i biglietti per la gara Pineto Calcio – Pontedera, valida per la sesta giornata di campionato, che si giocherà giovedì 26 settembre alle 18.30 allo Stadio “Pavone – Mariani” di Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. Match sponsor dell’incontro sarà “La Nelide” di Pineto, lido immerso nel parco marino del Cerrano, convenzionato con strutture alberghiere, e attrezzato con molti servizi confortevoli – precisa il comunicato. Ottima cucina e atmosfera piacevole e rilassante – recita la nota online sul portale web ufficiale. A fine gara La Nelide premierà il miglior biancazzurro scelto dai giornalisti accreditati – SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 20 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 15 € compresa prevendita Ridotto Under14 5,00 € SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 8 € compresa prevendita Ridotto Under14 3,00 € SETTORE OSPITI Intero 15 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 8 € compresa prevendita Ridotto Under14 3,00 € Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – it Tutti altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it

