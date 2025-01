Calcio, Pineto. Pineto – Ternana: info e biglietti

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pineto – Ternana: info e biglietti14 Gennaio, 2025Saranno in vendita dalle 15 di oggi, martedì 14 gennaio, sul circuito postoriservato – riporta testualmente l’articolo online. it i biglietti per la gara Pineto – Ternana in programma venerdì 17 gennaio alle 20.45 al Mariani- Pavone di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 20 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 15 € compresa prevendita Ridotto Under14 5,00 € SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 8 € compresa prevendita Ridotto Under14 3,00 € SETTORE OSPITI Intero 15 € compresa prevendita Match sponsor dell’incontro sarà Gattarrone Sport. Gattarrone si trova a Roseto degli Abruzzi: le migliori marche per il tempo libero e per lo sport. Gattarrone Sport insieme a Erreà veste tutto il Pineto Calcio dalla prima squadra alla scuola Calcio – Professionalità, competenza e precisione sono solo alcune skills che contraddistinguono l’azienda Gattarrone Sport di Danilo Mastrilli – A fine gara Gattarrone Sport premierà il miglior biancazzurro dell’incontro scelto dai giornalisti accreditati – Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – riporta testualmente l’articolo online. it Tutti altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – it

