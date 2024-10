Calcio, Pineto. Pineto vs Ascoli: info biglietti

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pineto vs Ascoli: info biglietti24 Ottobre, 2024Sono in vendita sul circuito postoriservato – it i biglietti per la gara Pineto – Ascoli in programma domenica 27 ottobre alle 17.30 al Mariani- Pavone di Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. Match Sponsor dell’incontro è Art Incasso – riporta testualmente l’articolo online. SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 20 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 15 € compresa prevendita Ridotto Under14 5,00 € SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 8 € compresa prevendita Ridotto Under14 3,00 € SETTORE OSPITI Intero 15 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 8 € compresa prevendita Ridotto Under14 3,00 € Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – riporta testualmente l’articolo online. it Tutti altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – it

