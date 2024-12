Calcio, Pineto. Prima volta per i fratelli Mastropietro

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Prima volta per i fratelli Mastropietro29 Novembre, 2024Lorenzo e Federico, 27 e 25 anni – Uniti nella vita, divisi per novanta minuti – aggiunge la nota pubblicata. I fratelli Mastropietro questa sera si incontreranno per la prima volta ufficialmente da avversari professionisti – precisa il comunicato. Uno è il preparatore atletico del Pineto, l’altro il bomber della Pianese – si apprende dalla nota stampa. Quindi prima volta da avversari? L: Si, prima volta tra i professionisti, ma c’è stata un’amichevole pre campionato qualche anno fa in cui ci siamo affrontati, ma direi che questa è assolutamente la prima partita ufficiale in cui giochiamo contro – recita il testo pubblicato online. F: Ovviamente da piccoli giocavamo contro quasi sempre, ma nel calcio “dei grandi” però è prima volta Chi è il più talentuoso tra i 2? L: Beh, sul campo da calcio e ai fornelli sicuramente lui, anche se su quest’ultimo punto rischia il sorpasso F: Mmh non so… nessuno dei due! (ride!) Ti piacerebbe allenare tuo fratello o sarebbe difficile conciliare il privato con la professione? L: Certo, sarebbe una bella cosa, conoscendo Fede sono sicuro che non ci sarebbero problemi perché è un ragazzo molto intelligente ed è un grande professionista che ama lavorare, magari in futuro ci sarà l’occasione di fare questa esperienza – A te rigiro la domanda in chiave atleta: ti piacerebbe essere allenato da tuo fratello o non ti sentiresti a tuo agio? F: Si mi piacerebbe, alla fine lui cura la parte atletica quindi ci sta, magari in futuro ci sarà l’occasione Conoscendo le sue qualità, sai che una delle armi della Pianese è tuo fratello? L: Assolutamente sì, la Pianese è una squadra da affrontare con la giusta mentalità perché sta dimostrando partita dopo partita di aver tutte le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque – Fede, quindi conoscendo come lavora tuo fratello, sai che una delle armi del Pineto è la corsa? F: Eh si, sono una squadra in salute sotto tutti i punti di vista, sicuramente uscirà una bella partita Un aggettivo per descrivere tuo fratello L: Potrei dire ambizioso e leale, ma anche rosicone soprattutto quando perde ai giochi da tavolo (ride!) F: Direi determinato e competente, anche se si lamenta sempre! La domanda delle domande: e la vostra famiglia oggi per chi tifa? L: Penso che si godranno la giornata e che saranno felici di vedere una bella partita – F: I nostri genitori ovviamente tifano entrambe le squadre, impossibile sceglierne solo una, magari un pareggio con gol mio! Simpatici e affiatati, oggi saranno avversari per la prima volta – si legge sul sito web ufficiale. Chi avrà la meglio? Ai novanta minuti l’ardua sentenza!

