Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Calciomercato: arriva Sannipoli

16 Gennaio, 2024

Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Avellino il diritto alle prestazioni sportive di Daniel Sannipoli – precisa il comunicato. “Ringrazio il presidente Silvio Brocco e il direttore Di Giuseppe che hanno giocato un ruolo fondamentale per questa mia scelta: credono in me e cercherò di ripagare in tutti i modi questa fiducia – A Pineto cercherò di portare quelle che credo essere le mie caratteristiche, corsa forza e fame!” Benvenuto!

