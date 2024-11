Caldaia rotta, ordinanza di sospensione delle attività alla scuola di Madonna del Freddo

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 13 novembre 2024 – Saranno sospese fino a martedì 19 novembre compreso le lezioni e le attività della scuola dell’Infanzia e della Primaria del Comprensivo 2 a Madonna del Freddo a causa della rottura della caldaia – viene evidenziato sul sito web. La decisione è contenuta nell’ordinanza firmata dal sindaco Diego Ferrara poco fa, che dispone il trasferimento delle 11 classi, 6 della primaria e 5 dell’infanzia, nei plessi di Porta Sant’Anna e del Tricalle per il tempo necessario alla sostituzione dell’impianto – “La sospensione è un provvedimento necessario visto anche il calo termico di questi giorni, perché i bambini non possono restare al freddo e che consentirà di trasferire negli altri plessi le classi della scuola, questo finché non sarà sostituita la caldaia – annuncia il sindaco Diego Ferrara – . I bambini di scuola infanzia e primaria continueranno le attività nelle scuole di plesso a Porta Sant’Anna e Tricalle, dove non ci sono problemi – precisa il comunicato. Una decisione arrivata non appena abbiamo avuto una diagnosi certa del guasto, irreparabile e condivisa con la dirigente scolastica Simona Di Salvatore e tecnicamente più attuabile che sono state valutate sul tavolo di confronto di oggi da cui è scaturita l’ordinanza – La caldaia va sostituita, cosa che richiede tempi più dilatati, per questo sposteremo i bambini per il tempo necessario ad agire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Terremo costantemente informati scuola e, di conseguenza, le famiglie, perché il tutto si risolva nel più breve tempo possibile”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it