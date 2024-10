“Camperfest” a Palazzo dell’Emiciclo. Evento sul turismo itinerante dal 18 al 20 ottobre

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha patrocinato la prima edizione dell’evento “Camperfest. Destinazione L’Aquila”, organizzato dall’Associazione Campeggiatori L’Aquila – Palazzo dell’Emiciclo sarà lo snodo centrale delle tre giornate, da domani venerdì 18 ottobre a domenica 20, e ospiterà le principali iniziative in programma, all’insegna della scoperta del territorio e della promozione del turismo itinerante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Saranno 300 i camperisti che si raccoglieranno all’Aquila, provenienti da Toscana, Marche, Emilia Romagna, Molise e Lazio – riporta testualmente l’articolo online. Domani, alle 18, l’inaugurazione del Camperfest con la mostra “Territorium”, accessibile a tutti i cittadini nelle giornate di sabato 19 ottobre (ore 09.00-21.00) e domenica 20 ottobre (ore 09.00-18.00) negli spazi interni (Navata e Giardino d’inverno) dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online. Nell’esposizione sarà possibile ammirare foto, manufatti e opere ad opera di Collettivo Fotografico, Foto Club 99 AQ, Duettando, Selleria Adriano Rovo e Il Miracolo bianco delle mani (antico tombolo aquilano). Al suo interno sarà inoltre allestita un’esposizione delle opere del maestro d’arte Amleto Cencioni e del volume “La basilica del Perdono”, edito da Verdone, che racconta la storia e la ricostruzione della Basilica Santa Maria di Collemaggio – recita il testo pubblicato online. La giornata di sabato 19 ottobre si aprirà con il convegno “L’Aquila regina degli Appennini”, nella sala Ipogea del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Interverranno, tra gli altri: l’assessore regionale, Roberto Santangelo; l’assessore comunale Paola Giuliani; Davide Maiezza, consigliere del Comune di Barisciano; Ivan Perreira, presidente dell’Associazione Nazionale Unione Club Amici (federazione nazionale a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori); Vincenzo Brancadoro, vicepresidente CAI; la Scuola di Alpinismo “Nestore Nanni”. L’incontro è finalizzato a condividere spunti e riflessioni sul turismo itinerante con il supporto degli operatori turistici locali – precisa il comunicato. Il convegno sarà introdotto da Germana Alloggia, presidente dell’Associazione Campeggiatori L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’evento si concluderà domenica 20 ottobre con tour all’esterno del Castello Cinquecentesco e ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo per la visita al Mammut.

