Campitelli su progetto speciale Costa Trabocchi

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “E’ un traguardo importante l’approvazione, quest’oggi dal Consiglio regionale, del progetto speciale territoriale della Costa dei Trabocchi, un provvedimento che riguarda la fascia di costa che va da Ortona a Vasto Marina e che punta a valorizzarla facilitando interventi di trasformazione urbana e del territorio, con la stessa fluidità avvenuta per la Via Verde, mirando contestualmente a trovare il giusto equilibrio tra le esigenze antropiche e la salvaguardia delle valenze ambientali”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con delega all’Urbanistica e Territorio, e al Demanio Marittimo, Nicola Campitelli, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale – “La norma è giunta in Aula oggi ma è stata elaborata nella passata legislatura – ricorda il Consigliere – ed evidenzio come inglobi il demanio marittimo, la costa urbanizzata e le aree non urbanizzate, oltre ai centri storici, per la rigenerazione di una vasta zona a forte potenziale turistico e con una visione non più frammentaria ma come un unicum che ha come motore principale proprio la Via Verde, vera architettura ambientale e volano degli interessi di un’intera comunità. Anche le vecchie stazioni – fa sapere – saranno oggetto di interventi mirati e strategici volti al miglioramento dell’offerta turistica – Tutto ciò in perfetta linea con la legge 5 del 2007 e con la legge urbanistica regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progetto speciale e condiviso con tutti i portatori di interesse affinché risultasse completo, lungimirante e di grande efficacia in termini di risultati attesi”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

