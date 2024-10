Campo di Sant’Anna, arrivata la quota governativa dei finanziamenti

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 18 ottobre 2024 – Arrivati i finanziamenti del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio per la riqualificazione del campo di Sant’Anna, recepita la quota del Chieti FC 1922, il cantiere potrà partire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Per gli attesi interventi attesi al campo di Sant’Anna abbiamo ricevuto dalla Spa Sport e salute che agisce per conto del Dipartimento Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri un’anticipazione pari a 140.000 euro dei fondi relativi alla quota a carico del governo, vale a dire il 70 per cento del contributo di 722.000 euro – comunica l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Il cantiere potrà dunque prepararsi a partire, gli uffici comunali hanno preso i contatti con il Chieti FC 1922 perché provveda a versare il rimanente 30 per cento, come da convenzione, affinché i lavori potranno concretamente avere inizio – Si tratta di un appalto che ci interessa particolarmente, per questo, con gli uffici predisporremo anche un gruppo di lavoro intersettoriale per seguire l’avanzamento dei lavori, il prossimo passo sarà l’adozione degli atti propedeutici all’avvio del cantiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una sinergia importante a vantaggio per la città, quella fra Presidenza del Consiglio, Comune e Chieti Calcio, che si traduce in un recupero che prima della nostra Amministrazione nessuno era riuscito a portare a compimento e che porterà alla città un campo nuovo, con l’omologa della Federazione e pienamente in regola per accogliere sia l’attività quotidiana della nostra squadra, sia quella delle compagini sportive che potranno appoggiarsi alla struttura gestita dalla società neroverde”.

