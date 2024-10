Capigruppo: stabilita la prossima seduta del Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La Conferenza dei Capigruppo, riunita questa mattina, ha dato l’ok alla proposta del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di riunire l’Assemblea legislativa nella giornata di mercoledì 30 ottobre – L’ordine del giorno, che sarà integrato in base all’esito dei lavori delle Commissioni, conterrà l’elezione dei membri della “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” e del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”. La seduta sarà dedicata, inoltre, alle nomine dei Presidenti dei Consigli di amministrazione e dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Adsu, dei Consigli di amministrazione delle Ater, del Consiglio di amministrazione e del revisore legale di Arap, del Presidente dell’Ersi e dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica – si apprende dal portale web ufficiale. La Conferenza dei Capigruppo, infine, ha esaminato le proposte di personalità candidate alla nomina di “Ambasciatore d’Abruzzo”. Sarà l’Ufficio di Presidenza ad approvare l’elenco finale e definire i dettagli della cerimonia –

