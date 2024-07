Carabinieri, comunicato: L’AQUILA: TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA, 14 ARRESTI

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:L’AQUILA (LA4NEWS/ITALPRESS) – I carabinieri del Ros hanno sgominato una rete internazionale per la produzione e lo spaccio di droga – si legge sul sito web ufficiale. Coadiuvati dai Comandi Provinciali di Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia e Perugia e in coordinamento con il Landeskriminalamt del Nord Reno – Westfalia (Germania), l’Udyco Central della Policia Nacional (Spagna), la Police Judiciaire Fédérale di Mons (Belgio) e il Dipartimento anti-narcotici della Polizia Nazionale dell’Ucraina, i militari stanno eseguendo 14 misure cautelari, in province italiane e all’estero, emesse dai gip dei Tribunali de L’Aquila e Teramo, su richiesta rispettivamente della Dda di L’Aquila e della Procura Ordinaria di Teramo, nei confronti di 14 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono accusati, a vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” e “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, appartenenti e contigui ad una organizzazione operante nel territorio nazionale, in Germania e in Spagna, con ulteriori contatti in Belgio e in Ucraina – si apprende dal portale web ufficiale. L’attività in corso è il risultato di complesse e prolungate investigazioni del ROS, coordinate dalla DDA de L’Aquila, a seguito delle quali è stata documentata l’esistenza di una struttura organizzata dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, disvelando, altresì, le modalità di approvvigionamento del narcotico che giungeva in Italia, dalla Spagna – si legge sul sito web ufficiale. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il Comando Provinciale Carabinieri de L’Aquila – (LA4NEWS/ITALPRESS).

