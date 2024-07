Carabinieri, comunicato: LPN-L’Aquila: in giro con banconote false e droga in casa, 2 arresti e una denuncia

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Avezzano (L’Aquila), 25 lug. É stato fermato dai carabinieri ad Avezzano, nell’aquilano, con oltre 2 mila euro contraffatti in tasca ed è stata trovata della droga anche nel suo domicilio – Si tratta di un 44enne marsicano che ieri, verso le 18, è stato sorpreso nella centralissima via Corradini di Avezzano mentre ha avvicinato un gruppetto di giovani che si è subito dileguato all’arrivo dei militari – precisa il comunicato. I carabinieri del nucleo radiomobile, comandati dal maggiore Luigi Strianese, nel corso della perquisizione, hanno trovato nella tasca dei pantaloni dell’uomo, arrotolate con un elastico, delle banconote, del taglio di 20 e 50 euro, per complessivi 2 mila 150 euro – riporta testualmente l’articolo online. Nell’abitazione del 44enne a Luco dei Marsi (L’Aquila), dove vive con una compagna più grande di lui e il figlio di lei, sono stati trovati altri 300 euro falsi – Inoltre, i militari hanno trovato 139 grammi di marijuana, 0,35 di hashish e 0,89 grammi di cocaina nascosti in diversi punti dell’immobile perquisito compreso un frigorifero – aggiunge testualmente l’articolo online. Sequestrai anche un bilancino di precisione e un ‘trita-erba’ per le foglie di marijuana – Per il 44enne è scattato l’arresto in flagranza e così per la sua compagna – si legge sul sito web ufficiale. Nei confronti di entrambi è stata mossa l’accusa di concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, solamente per l’uomo, la detenzione di banconote contraffatte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il figlio 37enne dell’arrestata è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di banconote contraffatte perchè le 300 euro false recuperate nell’abitazione sono state trovate dai militari nella camera da letto del 37enne – si apprende dalla nota stampa.

