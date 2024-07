Carabinieri, comunicato: LPN-Termoli: aggredisce la ex in un lido balneare con il coltello, arrestato

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:Termoli, 19 lug. Un 25enne termolese, residente in provincia di Chieti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli per aver minacciato e aggredito la sua ex compagna all’interno di un lido balneare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’uomo, brandendo un coltello a farfalla, ha cercato di costringerla a seguirlo per un chiarimento, strattonandola e minacciandola – si legge sul sito web ufficiale. L’allarme è scattato grazie a una segnalazione telefonica giunta alla Centrale Operativa locale, che ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente – I carabinieri, con l’aiuto di alcuni cittadini presenti, sono riusciti a disarmare e immobilizzare l’aggressore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’uomo stava violando il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura cautelare emessa il 1° luglio 2023 per atti persecutori – precisa il comunicato. Inoltre, il 25enne è risultato in violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Termoli, notificatogli il 24 ottobre 2022. Il coltello, lungo complessivamente 22 cm con una lama di 9 cm, è stato sequestrato – aggiunge testualmente l’articolo online. L’uomo è stato arrestato per la violazione della misura cautelare in atto e deferito per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e inosservanza del foglio di via obbligatorio – È stato portato nel carcere di Larino a disposizione della Procura della Repubblica – si legge sul sito web ufficiale. Durante l’udienza successiva, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà in assenza di ulteriori esigenze cautelari.

