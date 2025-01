Carcere Sulmona, D’Incecco: Lega sempre dalla parte delle forze dell’ordine

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Nel carcere di Sulmona, nel giro di pochi giorni, prima l’aggressione da parte di un detenuto al direttore e poi tre agenti della penitenziaria feriti nel corso di disordini, subito sedati – precisa il comunicato. Condanniamo fermamente questi episodi ed esprimiamo massima solidarietà e sostegno a tutto il personale della penitenziaria per l’importante lavoro che svolge a servizio delle istituzioni, anche a rischio della propria vita”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. “Quanto accaduto è la sintesi di un’emergenza ben più ampia che riguarda le carceri, abruzzesi e non, dove ci sono problemi di sovraffollamento di detenuti e carenza di organico, su cui è necessario intervenire – Gli agenti devono essere messi in condizione di lavorare con maggior sicurezza e di tutelare al meglio la loro incolumità anche con supporti come il Taser. La Lega – conclude D’Incecco – è e sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine, baluardo per la nostra sicurezza”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it