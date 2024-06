Carenza idrica, D’Incecco: contributi autoclave

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Cercare di limitare i disagi causati dalla carenza idrica, che purtroppo anche quest’anno si stanno facendo sentire, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e installazione di impianti autoclave negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti – E’ uscito il secondo avviso pubblico, dopo quello di marzo, per poterli ottenere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le domande vanno presentate entro il 31 agosto”. Ad annunciarlo è il capogruppo della Lega in Regione e presidente della prima commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco – “Le famiglie abruzzesi hanno oggi questa possibilità grazie ad un progetto di legge (22/08/2022 n.26), proposto dalla Lega e approvato in Consiglio regionale nella scorsa legislatura – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto, finanziato con oltre 850 mila euro, aveva e ha come obiettivo anche quello di promuovere l’adeguamento e l’innovazione tecnologica del patrimonio residenziale esistente realizzato prima del 1990 e naturalmente garantire ai cittadini una ottimale condizione igienico-sanitaria, potendo contare sempre, e soprattutto nel periodo estivo con le alte temperature, sull’afflusso idrico – Nel dettaglio – aggiunge D’Incecco – è previsto un contributo a fondo perduto, erogato da Ersi, tra i 250 euro e i 1.500 euro per ciascun edificio idoneo – recita il testo pubblicato online. Attraverso questa iniziativa, figlia dell’ascolto del territorio, vogliamo dare un sostegno concreto alle famiglie abruzzesi, a cui l’acqua non deve mai mancare”. (com/red)Tutte le informazioni sull’avviso pubblico si possono trovare su https://www.ersi-abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/2024/06/26/2-avviso-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-a-fondo-perduto-destinati-allacquisto-ed-allinstallazione-di-impianti-autoclave-scadenza-31-08-2024/

