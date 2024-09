Carta Dedicata a Te 2024, pubblicati gli elenchi

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:A partire da lunedì 16 settembre 2024 saranno recapitate le comunicazioni destinate ai beneficiari, individuati dall’INPS, della Carta “Dedicata a te” 2024, la misura di sostegno introdotta nel 2023 e riconfermata nella Legge di Bilancio 2024, che consentirà a 1.330.000 nuclei familiari in tutta Italia – di cui 599 residenti nel Comune di Chieti – di beneficiare di una cifra di € 500,00 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, per l’acquisto di carburanti, o in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale – I cittadini potranno verificare la graduatoria pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Chieti www.comune – chieti.it . Per motivi di riservatezza e nel rispetto della privacy, la graduatoria sarà priva di nominativi – precisa la nota online. I cittadini potranno identificarsi attraverso il codice fiscale oscurato degli ultimi quattro caratteri. Si ricorda che ai Comuni compete esclusivamente di recapitare la comunicazione ai destinatari riguardante l’ammissione al beneficio – aggiunge testualmente l’articolo online. La procedura è interamente gestita da INPS, il Comune non è in possesso di alcuna informazione sulle motivazioni di esclusione dal beneficio – riporta testualmente l’articolo online. Per verificare il possesso dei requisiti, è possibile consultare il messaggio INPS n. 2575 del 10/07/2024. I nuovi beneficiari potranno ritirare la Carta “Dedicata a te” presso qualsiasi Ufficio Postale, presentando allo sportello: · il codice di riferimento riportato sulla comunicazione ricevuta · un documento di identità in corso di validità · il codice fiscale/tessera sanitaria Chi è già stato beneficiario nel 2023 riceverà l’importo direttamente sulla Carta “Dedicata a te” in proprio possesso, senza recarsi in Ufficio Postale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In caso di smarrimento della Carta, sarà possibile richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello: · un documento di identità in corso di validità · il codice fiscale/tessera sanitaria · la denuncia di smarrimento presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. La Carta “Dedicata a te” potrà essere immediatamente utilizzata e, per non perdere il diritto all’utilizzo della somma accreditata, bisognerà effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024, con la possibilità di utilizzare interamente la somma accreditata entro e non oltre il 28 febbraio 2025, pena decadenza dal beneficio – aggiunge testualmente l’articolo online. In allegato gli elenchi dei beneficiari – precisa il comunicato.

