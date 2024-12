Cavallari (Abr. Insieme) su Ospedale Sant’Omero: “Vigileremo nonostante le rassicurazioni”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Si è svolta ieri mattina, nel Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, la riunione della Commissione di Vigilanza per affrontare le problematiche segnalate nel Presidio sanitario di Sant’Omero”. A darne notizia Giovanni Cavallari, capogruppo di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale e primo firmatario, insieme al consigliere Pepe (PD), della richiesta di inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della Commissione – “Una richiesta necessaria a seguito della segnalazione di un cittadino inviata a fine settembre non solo alle figure apicali dell’azienda sanitaria ma anche a tutti i rappresentanti regionali del territorio teramano – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo”, dichiara il consigliere Cavallari, “pensavamo che alla segnalazione seguisse un riscontro ufficiale da parte della Direzione strategica aziendale che ha ritenuto, invece, di farla cadere nel vuoto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tale circostanza ci ha spinto a chiedere, appunto, una seduta della Commissione di Vigilanza sul tema”. Alla riunione hanno preso parte il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo dell’ASL di Teramo nonché i Responsabili della Direzione medica e di quella amministrativa dell’Ospedale di Sant’Omero – recita il testo pubblicato online. Tutti hanno fornito ampie rassicurazioni sulla qualità dei servizi che vengono garantiti nel Presidio della Val Vibrata contestando, quindi, la fondatezza della segnalazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Quanto abbiamo sentito oggi”, continua Giovanni Cavallari, “ci fa piacere perché i rappresentanti dell’ASL, oltre a negare l’esistenza di particolari problematiche, hanno annunciato investimenti che faranno diventare Sant’Omero un’eccellenza della sanità teramana – viene evidenziato sul sito web. Tutto questo”, conclude il Capogruppo di Abruzzo Insieme, “non farà comunque venir meno la nostra attenzione alle segnalazioni provenienti dal territorio e l’impegno nell’attività di vigilanza che si sostanzierà anche in visite ispettive”. (com/red)

