Cavallari: “La Regione aiuti nidi e centri estivi”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Nella giornata odierna ho chiesto un impegno economico di Regione Abruzzo, affinché i nidi ed i centri estivi dislocati nei diversi comuni abruzzesi siano dotati di impianti di condizionamento, idonei a far fronte all’elevate ed anomale temperature che stiamo registrando in questo periodo”. L’annuncio arriva dal consigliere regionale di “Abruzzo Insieme”, Giovanni Cavallari, che spiega: “Il caldo torrido, purtroppo, non sta risparmiando nessun territorio della nostra Regione ed é francamente risibile pensare che piccoli comuni possano, da soli, porre rimedio a questo stato di cose, dotando le strutture che ospitano nidi e centri estivi di impianti di climatizzazione – si apprende dalla nota stampa. É necessario che intervenga Regione Abruzzo, anche in compartecipazione, affinché il servizio all’interno dei nidi e dei centri estivi sia svolto in totale sicurezza, sia dei bambini che degli operatori che prestano servizio in quei luoghi – precisa il comunicato. É necessario intervenire con urgenza perché le temperature non sembrano scendere ed é quindi fondamentale che luoghi come i nidi siano sicuri, in primis dal punto di vista di temperature adeguate negli spazi fruiti”. “Spero di trovare la giusta sensibilità e comprensione da parte di tutti i colleghi del Consiglio, oltreché dei membri della Giunta, affinché si possa approvare subito la mia risoluzione e procedere quindi, senza indugio, a creare il necessario fondo cui ogni comune e/o struttura richiedente potrà attingere per adeguare le strutture”, conclude Cavallari – precisa la nota online. (com/red)

