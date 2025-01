Cavallari su Agenzia regionale Protezione Civile: Slitta procedimento per garantirne l’autonomia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Come temevo, è arrivata la conferma che il procedimento finalizzato a garantire piena autonomia e capacità operativa alla nostra Protezione Civile Regionale sarà ancora lungo e di certo non si concluderà almeno prima di giugno 2025”. È quanto afferma Giovanni Cavallari, Capogruppo di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale, in riferimento all’approvazione del Progetto di Legge n. 54/2024 che contiene, tra l’altro, l’autorizzazione alla proroga del distacco del personale che ha comunicato la propria volontà di rimanere nei ruoli della giunta regionale; ciò sino al prossimo 30 giugno 2025. Secondo Cavallari: “Continuano quindi a dilatarsi oltremodo i termini per vedere completato il percorso iniziato cinque anni fa di istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. Come già ebbi modo di evidenziare nel recente passato, solo quando il personale della Protezione Civile, attualmente inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale, avrà tutte le garanzie necessarie per ritenere il passaggio all’Agenzia un miglioramento e non un salto nel vuoto, si potrà dire che l’Agenzia sarà pienamente autonoma dal punto di vista organizzativo, amministrativo, gestionale, contabile, patrimoniale e finanziario – aggiunge testualmente l’articolo online. “Auspico – conclude Cavallari che questa ennesima proroga sia realmente l’ultima e che il nuovo termine di fine giugno 2025 sia rispettato; significherebbe aver dato le doverose garanzie ai dipendenti con il positivo effetto di vedere effettivamente concluso il percorso che porterà la Regione Abruzzo ad avere operante, non solo su carta quindi, la propria Agenzia Regionale di Protezione Civile”. (com/red)

