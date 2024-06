Cavallari su ritiro farmaci malati reumatici

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Esprimo sostegno nei confronti dell’associazione Aira Odv e di tutti i malati reumatici, costretti a dei veri e propri pellegrinaggi per ritirare i farmaci necessari alle loro cure” Così in una nota il consigliere regionale Giovanni Cavallari, del gruppo consiliare Abruzzo Insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ho raccolto – scrive – il grido lanciato dall’associazione che difende i diritti del malati reumatici, che attualmente devono fare i conti con un provvedimento che rende alquanto difficoltoso il ritiro presso il Mazzini di Teramo, dei farmaci specifici per le cure – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parliamo di abruzzesi che ricevono cure fuori regione e che oltre a questo disagio sono costretti a fare i conti con un farraginoso iter per il ritiro dei farmaci – precisa la nota online. In tal senso, credo che Regione Abruzzo debba velocemente porre un correttivo a tale stato di cose, in primis aumentando l’orario o comunque le giornate di ricevimento dell’ufficio in cui si ordinano i farmaci – Porterò comunque la tematica all’attenzione della commissione consiliare competente, perché chi é costretto a combattere con malattie croniche non può e non deve anche fare i conti con una burocrazia che complica e rallenta i processi”. (com/red)

