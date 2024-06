Cavallari:”Giunta rassicura su Premio Di Venanzio”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale di Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallari, scrive: “Sul Premio Di Venanzio, il cui evento conclusivo é previsto per il prossimo 12 ottobre, avevo sollevato il problema della mancanza del relativo stanziamento economico, a titolo di compartecipazione, da parte di Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Questo, nonostante sia stata approvata in passato una specifica legge regionale, la n.37 del 4 novembre 2019. Nella seduta odierna del Consiglio ho avuto rassicurazioni dall’Assessore Santangelo che il Premio Di Venanzio riceverà dalla Regione il necessario supporto attraverso un congruo stanziamento economico – riporta testualmente l’articolo online. Sono soddisfatto dell’impegno assunto dall’Assessore a sostegno di un evento che da lustro alla città di Teramo in primis e comunque a tutta la nostra Regione, fermo restando che vigileremo fino all’avvenuta erogazione del contributo – riporta testualmente l’articolo online. Auspico di ricevere medesime rassicurazioni anche sul premio dedicato alla memoria di Ivan Graziani, per il quale ho certezza che, al momento, per il triennio 2024/2026 non siano previsti fondi a titolo di compartecipazione”. (com/red)

