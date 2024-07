Centri estivi, online l’avviso per le domande di accreditamento per strutture e contributo per le famiglie

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: Chieti, 15 luglio 2024 – L’Amministrazione invita i gestori di strutture e attività di campi estivi sul territorio comunale per la stagione in corso ad accreditarsi, in modo che le famiglie che decideranno di usufruire del servizio potranno vedersi rimborsato il servizio con i fondi ministeriali dedicati – È da alcuni giorni online un bando con tutta la documentazione necessaria alla formazione di una lista di soggetti gestori che potranno richiedere l’accreditamento al Comune di Chieti e così svolgere attività ricreative per i piccoli ospiti – aggiunge la nota pubblicata. Le domande di partecipazione ai centri estivi dovranno essere esclusivamente presentate tramite la APP ” Smart.PA Comune di Chieti”. Composta la lista, le famiglie potranno presentare istanza di adesione fornendo la documentazione richiesta e indicante il Centro Estivo accreditato, esclusivamente compilando conl’apposito modulo telematico presente sulla APP Smart.PA. L’avviso e la documentazione: https://www.comune – chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-pubblico-per-l-individuazione-delle-famiglie-beneficiarie-dei-contributi-per-le-attivita-svolte-presso-i-centri.html “Trasparenza, inclusione e massima diffusione del servizio, una linea rigorosa, condivisa sempre con tutti i soggetti di garanzia e di competenza sui vari settori e temi e confermata anche da tutta la procedura inerente i centri estivi 2024 – così il sindaco Diego Ferrara, l’assessore alle Politiche sociali Alberta Giannini – Il servizio è già operativo per quanto riguarda la struttura comunale, la ludoteca di Chieti Scalo, nvitiamo i gestori dei centri a fare questo accreditamento, in modo che attraverso l’avviso pubblico online ppossano divenire un riferimento per la città e per l’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accreditamento si può effettuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per le attività finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che agiscono a favore dei minori – precisa la nota online. Una volta accreditate, le famiglie che vogliono usufruire di tale servizio potranno fare richiesta di contributo sulle quote versate – recita la nota online sul portale web ufficiale. La procedura – si apprende dal portale web ufficiale. L’avviso nasce dalla delibera di Giunta Comunale 588 del 20 giugno scorso ed è finanziato con fondi per oltre 43.662,84 euro già a disposizione dell’Ente, ma è una diretta applicazione del Piano sociale distrettuale vigente che ha stanziato risorse destinate anche alle famiglie di bambini con disabilità grave, affinché potessero frequentare i campus estivi e avere una figura professionale ad hoc a supporto – Sarà il Servizio “Politiche Sociali e Abitative “a istruire le richieste pervenute sia dai gestori e, a seguire, dalle famiglie che chiederanno di essere rimborsate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si procederà a verificarne la correttezza, predisponendo la long list dei gestori e un’apposita graduatoria degli aventi diritto per le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per la frequenza e a partire dall’ISEE più basso, sarà riconosciuta una somma minima di 200 euro, maggiorata del 50 per cento nel caso di bambini disabili – precisa il comunicato. Contiamo di utilizzare tutti i fondi disponibili, in modo da assicurare la massima copertura a tutte le famiglie”. INFO E CONTATTI Per informazioni sulla procedura contattare il Segretariato Sociale, Viale Amendola 53 (orario d’ufficio) e P.za Carafa sede comunale (solo mercoledì mattina) Telefono: 0871/341566/0871 341330. Mail: massimo – aggiunge testualmente l’articolo online. petrucci@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it

