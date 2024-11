Cervi, Monaco su sentenza Consiglio di Stato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La sentenza del Consiglio di Stato che oggi ha bloccato la delibera della Giunta regionale che prevede l’abbattimento di 469 cervi è una prima vittoria che premia la determinazione di tutte le associazioni e di tutti i cittadini che si sono spesi per evitare il massacro degli animali”. E’ quanto ha dichiarato il Consigliere Regionale Presidente del Gruppo AVS Alessio Monaco, a margine dei lavori in Consiglio appena appresa la notizia, e aggiunge: “ Stiamo cercando in tutti i modi di evitare un grave danno di immagine alla nostra Regione Verde d’Europa, salvando la nostra fauna, in particolare i cervi, che rappresentano una attrazione turistica per i nostri territori, sono tanti gli avventori che cercano questi innocui animali divenuti, insieme all’orso d’Abruzzo, simboli della nostra Regione; io stesso ho chiesto di poter accrescere la loro presenza nel territorio del mio Comune, Rosello – recita il testo pubblicato online. Sicuramente continueremo a vigilare, confrontandoci con la maggioranza e le associazioni degli agricoltori e dei cacciatori perché il traguardo non è stato raggiunto – aggiunge testualmente l’articolo online. Intanto abbiamo dimostrato che le motivazioni e le valutazioni fatte fino ad ora non sono giuste, si possono trovare tantissime altre soluzioni che consentono di vivere in armonia con la natura che ci circonda e che adesso più che mai ha bisogno di essere salvaguardata”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it