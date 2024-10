Chieti, A Chieti i campionati nazionali Libertas di pattinaggio artistico

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si svolgeranno a Chieti dal 31 ottobre al 3 novembre i Campionati Nazionali di Pattinaggio Artistico organizzati dalla Libertas Abruzzo Aps. Le gare si svolgeranno al Pala Colle dell’Ara (Via Pescasseroli, 18), con fondo in parquet. La competizione torna a Chieti dopo il grande successo ottenuto nel 2018. Parteciperanno oltre 500 atleti, provenienti da ogni parte d’Italia, delle Associazioni regolarmente affiliate al Centro Nazionale Sportivo Libertas per la stagione 2024 quindi in possesso del cartellino Libertas valido per l’anno sportivo 2023/2024 per l’anno solare 2024, con atleti regolarmente tesserati per l’anno sportivo in corso, e muniti di certificazione medico-sanitaria che attesti l’idoneità fisica degli stessi – aggiunge la nota pubblicata. Quattro giorni di gare intense e di alto livello: sarà presente anche la squadra della pluricampionessa del mondo Debora Sbei che sarà madrina dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Una grande soddisfazione aver avuto oltre 500 adesioni al campionato da tutte le regioni d’Italia, anche dalle più lontane dall’Abruzzo– esordisce il presidente regionale Libertas Abruzzo APS Massimiliano Milozzi–questo è un vero successo per la nostra città dal punto di vista sia sportivo, ma anche turistico e logistico, frutto del lavoro assiduo sia da parte mia come presidente regionale che di tutto il mio staff che anche del consigliere nazionale Libertas Carmine Adinolfi – aggiunge la nota pubblicata. Un ringraziamento va al Comune di Chieti nella persona dell’assessore allo sport Manuel Pantalone per averci concesso gratuitamente il palazzetto di Colle dell’Ara per la manifestazione: questo testimonia che, quando si lavora di squadra, si ottengono i risultati – Uno speciale grazie va al mio staff, ad Alina Esposito che è la nostra referente tecnica per questi campionati, a tutta la Libertas per l’aiuto che ci ha fornito e per aver concesso i campionati a Chieti – Sono molto contento che il nostro progetto sia piaciuto: molte regioni avrebbero voluto organizzare questi campionati, invece sono stati assegnati all’Abruzzo: è un successo sia personale, di tutto il mio staff e dello sport regionale – Faremo in modo che tutti, fra ragazzi partecipanti, genitori e tecnici delle società, alla fine dei quattro giorni di gara possano ricordare questo come un campionato dalle bellissime sensazioni – precisa il comunicato. Cercheremo di illustrare anche la bellezza del nostro territorio, in particolare di Chieti e delle zone limitrofe”. Di fondamentale importanza nella fase organizzativa dell’evento, a detta del presidente Milozzi, l’ottima sinergia che si è creata con le varie Libertas regionali d’Italia che hanno contribuito a far iscrivere quasi tutte le società di pattinaggio affiliate al campionato – recita il testo pubblicato online. “È un grande appuntamento che, insieme alla Libertas Abruzzo Aps e al suo presidente Massimiliano Milozzi abbiamo fortemente voluto – aggiunge l’assessore allo Sport del Comune di Chieti Manuel Pantalone – Un campionato nazionale che si svolgerà all’interno di un’importantissima struttura comunale alla quale teniamo in maniera particolare, il Pala Colle dell’Ara – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo creato le condizioni affinché questo campionato si possa svolgere nel migliore modo possibile: porterà tantissime persone da tutta Italia a Chieti ad ulteriore conferma della rilevanza di carattere nazionale ed internazionale dal punto di vista sportivo, ma anche economico e turistico della nostra città. Un altro grande appuntamento che certifica la nostra vocazione sportiva e la marcia di avvicinamento a Chieti Città dello Sport 2025”. “Mi fa molto piacere che a distanza di anni l’Abruzzo abbia di nuovo la possibilità di ospitare i Campionati Nazionali Libertas di Pattinaggio Artistico – sottolinea la pluricampionessa mondiale e madrina dei Campionati Debora Sbei – Come tecnico mi sono avvicinata alla Libertas proprio in occasione dei Campionati Nazionali svolti a Chieti nel 2028 e dunque con mia grande felicità porterò la mia squadra anche quest’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono molto orgogliosa di essere la madrina di questi campionati e contentissima del fatto che si sono iscritti molti atleti: oltre a far conoscere ancor di più il pattinaggio nella nostra regione, questa è anche un’occasione per far apprezzare la nostra regione a chi pratica questo sport ed avrà dunque la possibilità di visitare il nostro territorio – Spero che tutto vada per il meglio, che i ragazzi si divertano e vivano questi Campionati come una bellissima esperienza e alla fine ne abbiano per sempre un bel ricordo”.

