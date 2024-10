Chieti, Aggiornamento dell’Albo delle associazioni, online l’avviso

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 2 ottobre 2024 – Pubblicato l’Avviso rivolto alle Associazioni del Terzo Settore per l’AGGIORNAMENTO dell’Albo comunale istituito nel nostro Comune con Delibera consiliare del 2021. L’avviso si rivolge innanzitutto alle realtà di nuova costituzione sul territorio cittadino che, in quanto tali, non avevano potuto aderire al precedente avviso pubblico, ma anche a quanti volessero per la prima volta iscriversi al nostro Albo – recita il testo pubblicato online. Tali soggetti e realtà associative dovranno, quindi, far pervenire la propria richiesta utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato all’Avviso reperibile sul sito del Comune, indicando nell’oggetto della mail “Iscrizione all’Albo degli Enti del Terzo Settore e delle sue forme associative”, indirizzandolo e inviandolo con le modalità lì previste entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2024. Per le Associazioni cittadine già iscrittesi nel 2022, seguendo le disposizioni del relativo Regolamento comunale, ciò che è richiesto fare è produrre una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti richiesti dal Regolamento istitutivo dell’Albo, nonché la comunicazione dell’approvazione del proprio annuale rendiconto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tale comunicazione deve essere fatta in forma scritta e inviata all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza all’indirizzo mail: ufficio – presidenza@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it Nel link l’avviso e il modulo: https://ww2.gazzettaamministrativa – si legge sul sito web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/avvisi/2024/Pratica_1727793521120/avviso_pubblico_aggiornamento_dellxalbo_ets.pdf Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ai seguenti recapiti: 320/4789197 o mail: ufficio – presidenza@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it “L’aggiornamento è un passaggio necessario per consentire a chi non è già parte dell’Albo di iscriversi in modo da potenziarne le finalità – così il sindaco Diego Ferrara e la consigliera delegata ai rapporti con le associazioni Barbara Di Roberto – . Con l’aggiornamento dell’Albo, che era cosa prevista dal suo Regolamento, si potrà dare seguito a quanto detto nell’incontro fatto al Museo Barbella con le Associazioni che già si erano iscritte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al completamento dell’istruttoria dell’ufficio comunale preposto, si potrà proseguire con il successivo step, ossia riconvocare tutte le Associazioni per programmare innanzitutto la nomina dei rispettivi Presidenti delle Consulte di Settore e, subito dopo, per dare effettiva operatività a questo importante strumento di compartecipazione e coprogettazione tra Enti del Terzo Settore e l’Amministrazione comunale secondo lo spirito e le predisposizioni normative statali, locali, regolamentari e statutarie, che riguardano tutti i temi cardine della comunità cittadina: volontariato, promozione territoriale, tutela dell’ambiente e della salute, promozione culturale e delle attività sportive e di solidarietà sociale”.

