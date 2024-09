Chieti, Al via la seconda edizione di Achillaive, sabato 20 e domenica 21 a Piazza San Giustino

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 19 settembre 2024 – La II edizione di Achillaive – Live Music Festival a cura dell’associazione Scopri Teate e con il patrocinio del Comune, si terrà a Chieti i prossimi 20 e 21 settembre 2024. nella meravigliosa Piazza San Giustino – recita il testo pubblicato online. Nel corso del Maxi Concerto: 12 le Band e/o Cantautori partecipanti che si esibiranno rigorosamente dal vivo per una SetList di 25 minuti nei quali dovranno proporre, un loro brano inedito in concorso, oltre il loro repertorio – recita il testo pubblicato online. Oltre l’esibizione dei 12 “concorrenti”, il cartellone prevede la partecipazione di special guest che arricchiranno il programma: venerdi 20 ci sarà una esibizione curata dal Centro Studi Danza Cristina Nudi; a seguire il premio “Fuori dal Coro”, dedicato alla memoria Nicola Pancella, grande compositore teatino; in onore di Nicola suoneranno e canteranno il figlio Tony Pancella e Fabio D’Orazio con ben otto vocalist. Sempre tra gli ospiti, Sabato 21 ci sarà la partecipazione dei “Nigra”, band calabrese vincitrice della I Edizione e, a chiudere, assisteremo al concerto degli Opera II – Pooh Tribute Band che, nella loro città, chiuderanno il Tour 2024 e, dopo 15 anni, abbandoneranno definitivamente il Progetto legato alle cover dei mitici “Pooh” Da segnalare, sempre a cura di ScopriTeate, una interessantissima visita guidata a partire dalle ore 18:00 di sabato 21.09 per scoprire le bellezze della straordinaria location (Cripta, Cattedrale, Piazza) tra storia e archeologia – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento è gratuito, saranno disponibili in Piazza delle Aree Food e degli stand adibiti a esposizione di strumenti musicali.In allegato il programma

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it