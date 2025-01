Chieti, Al via lavori per 17.000 euro a Pala Tricalle e Colle dell’Ara

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 21 gennaio 2025 – “Al via un importante programma di interventi sulle nostre infrastrutture sportive, in questo caso presso il PalaTricalle e il Pala Colle dell’Ara, lavori per circa 17.000 euro che rappresentano una risposta concreta alle esigenze emerse, finalizzati a garantire la funzionalità e la sicurezza di due strutture fondamentali per la nostra comunità sportiva”, annuncia l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Al PalaTricalle, gli interventi si concentreranno sulla manutenzione dei terminali dell’impianto idrico fognario, compresi rubinetterie, sifoni, valvolame e tubazioni – spiega l’assessore – . Si tratta di un’opera necessaria per affrontare le criticità legate all’usura e al funzionamento dell’infrastruttura, assicurando che la struttura rimanga pienamente operativa per gli atleti e gli eventi ospitati – precisa la nota online. Al Pala Colle dell’Ara, invece, ci occuperemo di risolvere un problema specifico e urgente: la ricerca e la riparazione di una perdita d’acqua occulta – viene evidenziato sul sito web. Questo intervento richiede l’impiego di tecnologie specialistiche, come l’elettropompa e strumenti di pressurizzazione, per garantire che il problema venga individuato e risolto in maniera efficace e duratura, riducendo al contempo l’impatto sulle bollette e sul sistema generale – I lavori, affidati a una ditta specializzata, sono programmati nell’ottica di garantire strutture efficienti e sicure per cittadini e associazioni sportive, facendo la manutenzione mancata per anni alle strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio il Servizio Sport e i tecnici coinvolti per la professionalità dimostrata e la rapidità nel rispondere a queste necessità. Il nostro obiettivo è quello di sostenere la pratica sportiva e di assicurare ai cittadini impianti adeguati, in grado di soddisfare sia le esigenze sportive sia quelle di carattere sociale della nostra comunità”.

