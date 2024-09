Chieti, Assessore Giammarino su assistenza scolastica disabili

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 16 settembre 2024 – Nella mattinata di oggi l’assessore alla Pubblica istruzione ha ricevuto il segretario generale del comitato Tutela minori, Domenico Liberati e la mamma presente all’annunciato sit in davanti al Comune, in merito all’assistenza scolastica agli alunni disabili fornita da Chieti solidale per l’Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. All’incontro hanno preso parte anche l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini e la consigliera comunale Serena Pompilio – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo pacificamente spiegato che l’assistenza parte da oggi, perché in linea con il calendario scolastico regionale a cui Chieti Solidale fa riferimento, al fine del migliore utilizzo delle ore a disposizione per il servizio – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino -, cosa di cui le istituzioni scolastiche erano al corrente, perché nei giorni scorsi abbiamo concordato con loro la situazione, sapendo che molte sarebbero ripartite prima, ma proprio per questo e, di certo, possiamo assicurare che l’utenza non è stata lasciata scoperta in questi tre giorni, grazie alla presenza del sostegno scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Come per l’assistenza, è ripartito anche il servizio di trasporto scolastico, dunque ci spiace che sia nato un caso, considerato anche che non abbiamo ricevuto alcun tipo di rimostranza né dai genitori, né dalle scuole, sentite anche questa mattina e dove ci risulta sia andato tutto per il meglio in questi pochi giorni di apertura anticipata rispetto alla data ufficiale di ripartenza – si apprende dal portale web ufficiale. Possiamo anche rassicurare sul fatto che la disabilità è argomento caro a questa Amministrazione e che non faremo mai mancare attenzione e cure ai nostri ragazzi”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it