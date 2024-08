Chieti, Assessore Pantalone su impianti: “Al via ricognizione in vista di Chieti Città europea dello Sporft, partiremo dal campo del villaggio Celdit”.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 26 agosto 2024 – “Stiamo per dare il via a un nuovo monitoraggio degli impianti in vista delle prime manifestazioni legate a Chieti Città europea dello sport 2025, cominceremo dal campo del Villaggio Celdit, raccogliendo le istanze di associazione e cittadini utenti della struttura”, così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – “In questi anni abbiamo fatto salti davvero mortali per assicurare la fruibilità di tutti gli impianti sportivi comunali, avviando storiche riqualificazioni di quelli in abbandono da anni e riattivando la fruibilità di quelli che non avevano bisogno di una rigenerazione totale, per questo vogliamo cominciare un’opera di controllo e di monitoraggio dal campo sportivo del villaggio Celdit, che attende da tempo ulteriori interventi – sottolinea l’assessore Pantalone – . Purtroppo con il Comune in dissesto e il bilancio stabilmente riequilibrato ancora al vaglio del Ministero, abbiamo risorse limitate, ma per quanto riguarda il campo Celdit, nostro obiettivo è evitare che la struttura rimanga chiusa, portando a termine i lavori iniziati e di competenza del Comune, individuando con chiarezza la sfera di azione, in modo da poter condividere con il soggetto gestore onori e oneri, ognuno secondo la propria parte e in base a quanto stabilito dagli accordi contrattuali – precisa il comunicato. Di certo agevoleremo con gestore e utenza un percorso che ci consenta il massimo utilizzo della struttura anche in occasione delle attività che saranno promosse per Chieti Città Europea dello Sport 2025 con la finalità che possa essere anche questa una struttura accessibile e fruibile a lungo”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it