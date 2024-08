Chieti, Assessore Pantalone su impianti: “Fatto il punto degli interventi in Commissione

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 27 agosto 2024 – “Nella mattinata di oggi ho riferito in Commissione delle fasi inerenti la manifestazione di interesse sulla procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici per la gestione dei bocciodromi di via Colle dell’Ara e di Piana vincolato, un avviso espletato dagli uffici nella massi ma efficienza e trasparenza, per rendere maggiormente fruibili anche questi impianti sportivi rimasti a lungo sottoutilizzati negli anni precedenti alla nostra Amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con i consiglieri siamo d’accordo di dedicare una delle prossime sedute anche allo stato dell’arte della riqualificazione del campo di Sant’Anna”, riferisce l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – “In questi anni abbiamo fatto con il settore un grande lavoro per rendere fruibili tutti gli impianti sportivi – aggiunge l’assessore – , si tratta di un’impresa doverosa, per una città come la nostra che ha tantissime associazioni sportive e migliaia di ragazze e ragazzi che praticano sport. Una vocazione vera che abbiamo voluto assecondare e che ci ha consentito di restituire alla città tanti spazi, persino le palestre delle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo ho partecipato volentieri alla riunione e sono pronto a riferire, in un’altra seduta, anche sui lavori che interessano il campo di Sant’Anna, com’è noto con il 70 per cento in carico al Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio e il 30 al Chieti FC 1922. Da quando siamo al governo della città è stato continuo il lavoro di restituzione alla città di un patrimonio di cui fino al 2020 non fruiva, oppure fruiva limitatamente, essendo anche in una condizione difficile con il dissesto dell’Ente che ha richiesto anche che le strutture fossero ben gestite e non più un costo per il Comune, privo di risorse per manutenerle e riqualificarle – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con gli uffici abbiamo avviato in trasparenza diversi avvisi per la gestione, ma ci siamo seduti a tavolino anche per trovare risorse su qualsiasi canale possibile che ci consentisse di ammodernare gli impianti, metterli in sicurezza, risolvere annosi problemi strutturali – Questo perché ci interessa dare servizi alla città e alla grande platea di chi pratica sport”.

