Chieti, Assessori Zappalorto e Rispoli su laghetto della Villa.

Chieti, 21 giugno 2024 – "Saremo lieti di partecipare alla manifestazione dei cittadini sul laghetto della Villa, in modo che potremo spiegare direttamente alla città la situazione e le attività in corso per migliorare la situazione. Interventi che saranno sotto gli occhi di tutti, al riparo da ogni tipo di strumentalizzazione presente e futura", così gli assessori ad Ambiente e Lavori pubblici Chiara Zappalorto e Stefano Rispoli. "Come più volte chiarito, le attività che abbiamo attivato sul laghetto della Villa ormai da settimane sono diverse e sono volte a evitare lo svuotamento, perché ciò comporterebbe l'utilizzo di acqua potabile che in questo momento di crisi idrica non è pensabile togliere alla comunità. Abbiamo dovuto rinvenire risorse per sostituire la pompa di filtraggio che è rotta e va rimessa in funzione per riattivare anche la movimentata delle acque, la determina è di due giorni fa, la ditta specializzata sta operando, in modo che possa funzionare con maggiore efficienza e più a lungo. Come più volte evidenziato, non siamo andati allo sbaraglio, tutte le scelte sono state condivise con i biologi dei Carabinieri forestali che abbiamo coinvolto sin dal primo giorno, insieme a quelli dell'Ente Parco Maiella per effettuare azioni a tutela dell'ecosistema vegetale e soprattutto animale, vista la presenza di tartarughe che non appartengono al Comune e che con gli anni sono proliferate perché in tanti le hanno abbandonate sul posto. Tutto questo per dire che le cose da fare non possono essere improvvisate, per agire serve competenza, va analizzata la complessità della situazione e attivati i soggetti preposti. Serve un percorso, che abbiamo già attivato e saremo lieti di spiegarlo anche alla comunità, una volta per tutte, prendendo le distanze da chi punta il dito, ma non propone soluzioni possibili".

