Chieti Basket, accordo con l’Università, gli allenamenti si faranno al Pala UdA

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 13 gennaio 2025 – Si svolgeranno al Pala UdA dell’Università d’Annunzio Chieti Pescara gli allenamenti della squadra del Chieti Basket, vista l’impossibilità di utilizzare allo scopo la struttura del Pala Tricalle per via della morosità ereditata dalla compagine societaria – viene evidenziato sul sito web. Una soluzione di cui il Comune si è fatto promotore tramite un’intesa con l’Ateneo e il Chieti Basket. “Seguiamo da giorni la situazione che si è venuta a creare fra il gestore del PalaTricalle e la Chieti Basket 1974 a causa di una morosità pregressa della società che ha precluso la struttura per gli allenamenti e che impedisce l’utilizzo anche di altre strutture comunali allo stesso scopo – così il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Un’attenzione che ci ha portato a mettere in campo un’intesa fra l’Amministrazione, l’Università d’Annunzio e la società, affinché potessimo trovare spazi alternativi in città perché il team potesse allenarsi – precisa la nota online. Ringraziamo il Magnifico Rettore Liborio Stuppia che alla nostra richiesta ha subito dato la disponibilità di utilizzare il Pala UdA, struttura che offre tutte le garanzie necessarie alla squadra per prepararsi in modo sereno e con tutti i requisiti necessari fra una competizione e l’altra – viene evidenziato sul sito web. In questi giorni abbiamo interloquito con la società al fine di trovare una soluzione che consentisse loro la continuità e la serenità necessarie ad andare avanti, con l’auspicio che la situazione contabile sollevata dal gestore, possa essere risolta quanto prima – È per noi indispensabile sostenere il rilancio di questa compagine, non possiamo farlo con altri mezzi che la mediazione e la disponibilità a risolvere situazioni logistiche come questa, con la speranza che questo team storico possa continuare i suoi campionati e ritrovare il prestigio e il seguito che merita per le tantissime emozioni e soddisfazioni che ha dato alla città e che siamo certi continuerà a dare”.

