Chieti, Beauty on stage, buona la prima, domani tutti in attesa di Rocco Hunt e delle altre stelle premiate a Brecciarola

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 23 agosto 2024 – Tutto pronto per il gran finale della tre giorni di eventi in occasione delle feste di San Bartolomeo a Brecciarola che aprono la rassegna istituzionale degli Eventi Scalini nata dalla sinergia tra Virgo Milano e il suo direttore artistico Lorenzo Marchetti che è stato ideatore e promotore dell’evento, il comitato feste di Brecciarola e l’assessorato agli eventi del Comune di Chieti – precisa la nota online. Lo spettacolo di domani sarà speciale perché oltre a esibizioni e sfide, diverse personalità dello spettacolo, della politica e dell’attualità riceveranno il Premio Virgo, un riconoscimento che sarà attribuito all’onorevole Alessandro Zan, alla cantautrice Chiara Iezzi, al professor Matteo Bassetti e al campione del calcio Stefano Tacconi – precisa il comunicato. La serata, presentata da Carmen Russo, Fernando Proce e Lorenzo Marchetti, direttore artistico dell’evento, continuerà con Mannini, il concerto di Rocco Hunt e il Dj set di Proce – “Uno straordinario parterre e anche l’occasione di portare la nostra città alla ribalta nazionale per questo evento e per la puntata speciale della trasmissione di Rai 1 Abruzzo Storie di Mare, condotta da Beppe Convertini, anche lui ospite a Brecciarola, che sarà dedicata a Chieti e alla bellezza dei nostri luoghi andrà in onda domani – sottolinea il vicesindaco Paolo De Cesare – . Tutto questo lo dobbiamo alla sinergia tra Virgo Milano ed il suo direttore artistico Lorenzo Marchetti che è stato ideatore e promotore dell’evento, il comitato feste di Brecciarola e l’assessorato agli eventi del Comune di Chieti – Tantissima la gente venuta ad ascoltare ieri sera le canzoni di Malgioglio e dei Jalisse, a vedere le esibizioni di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, a vivere uno spettacolo divertente e capace di intrattenere un pubblico di diverse età. Una sinergia, quella con Virgo Milano, che animerà il gran finale dell’estate, il prossimo 14 settembre, in occasione della Notte Gialla di Chieti, con il concerto di Paola e Chiara, due icone della musica pop italiana, con origini teatine e pronte a far ballare il pubblico con le canzoni che hanno fatto ballare l’Italia intera per tanti anni”.

