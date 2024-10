Chieti, Bilancio di previsione 2023/25, trenta giorni per l’approvazione.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 17 ottobre 2024 – Notificato ieri dalla Prefettura il via libera all’approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato, attraverso decreto ufficiale contenente tutti gli adempimenti, scattati così i 30 giorni per il via libera del Consiglio Comunale – “Il decreto del Ministero dell’Interno che ci è stato notificato ieri, al primo articolo, riconosce la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Chieti e contenuti nella bozza che da “ipotesi” potrà ora trasformarsi nel bilancio di previsione 2023/2025, il primo dopo il dissesto – così il sindaco Diego Ferrara, con il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo e l’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna – . Parte ora l’iter di approvazione, in linea con l’adozione di provvedimenti contenuti nelle prescrizioni allegate alla notifica – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di adempimenti che già erano contemplane nella fase di redazione dell’ipotesi di Bilancio, che di fatto sottolineano la massima attenzione a tutti i passaggi di una procedura rigorosa – viene evidenziato sul sito web. Per l’Amministrazione si avvia un lavoro anche di monitoraggio e relazione periodica sullo stato delle entrate, che sono linfa per il Comune e su cui stiamo avendo flussi positivi di risposta da parte della cittadinanza e della spesa – si legge sul sito web ufficiale. Finalmente dopo anni di travagliata gestione economico-finanziaria, ripartiamo da un bilancio nuovo che ci consentirà di continuare l’opera di risanamento fino ai cinque anni previsti dal dissesto e di mantenere un equilibrio virtuoso, fatto di passi lunghi quanto la gamba, per usare una metafora capace di sottolineare che dovremo essere attentissimi alla spesa e alle entrate, perché l’equilibrio proposto nel bilancio si mantenga e diventi realtà nell’azione amministrativa nei confronti della città, da ora e in avanti – aggiunge la nota pubblicata. Ci auguriamo che il percorso a ritmo serrato che ci aspetta, veda la collaborazione di tutti, affinché le varie tappe previste dall’approvazione possano essere varcate senza particolari problemi – precisa il comunicato. Un invito dunque a tutti, dagli uffici ai consiglieri, a farsi carico dell’importanza di questo snodo in cui ci troviamo, perché le attività previste dal documento possano essere espletate e perché Chieti vada avanti ed esca da uno dei suoi periodi più sofferti dal punto di vista dei conti”.

