Chieti, Bocciodromi di piana Vincolato e Colle dell’Ara, chiusi i termini della manifestazione di interesse.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 24 agosto 2024 – “Si sono chiusi i termini della manifestazione d’interesse per la gestione dei bocciodromi di Piana Vincolato e di Colle dell’Ara – La nostra iniziativa, finalizzata a garantire una gestione virtuosa e trasparente di queste importanti strutture, ha raccolto un significativo interesse da parte di diverse associazioni, le quali hanno presentato offerte per una gestione pluriennale”, riferisce l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questo risultato ci riempie di orgoglio, poiché dimostra l’efficacia del modello di gestione indiretta delle strutture cittadine che abbiamo adottato – riprende l’assessore – . È un segnale positivo del fatto che la comunità riconosce e condivide la nostra visione di una gestione che non solo sia trasparente, ma che possa anche valorizzare al meglio questi spazi per il bene della collettività. Finalmente, dopo tanti anni di gestioni in proroga e con tante inadempienze alimentate dai nostri predecessori, anche i bocciodromi di Piana Vincolato e Colle dell’Ara potranno beneficiare di una gestione rinnovata, orientata alla trasparenza e all’efficienza, garantendo così la continuità e lo sviluppo delle attività che vi si svolgono per molti anni a venire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Adesso, a livello amministrativo, si procederà con gli inviti e con le procedure negoziate – Queste saranno due, una per il bocciodromo di Piana Vincolato e una per il bocciodromo di Colle dell’Ara, assicurando così una gestione su misura e dedicata a ciascuna struttura”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it