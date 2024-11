Chieti, Decoro, attività da potenziare

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 2 novembre 2024 – “In questi giorni sono tante le segnalazioni sul decoro e sull’igiene della città soprattutto in ambito periferico, arrivate dai cittadini che chiedono un potenziamento della pulizia e una maggiore presenza degli addetti di Formula Ambiente sul territorio – recita il testo pubblicato online. Una situazione già da noi riscontrata, tant’è che da tempo abbiamo chiesto agli uffici di monitorare e verificare l’efficacia dell’azione di Formula, perché tutte le zone della città siano accoglienti e pulite come devono”, così l’assessora all’Ambiente e Transizione ecologica Chiara Zappalorto – recita il testo pubblicato online. “A tale proposito lunedì è già fissato un incontro con la società e il nostro settore tecnico per affrontare tali problematiche che hanno come finalità quella di eliminare le criticità che ci vengono segnalate e promuovere un’azione più efficace rispetto alle esigenze della città – rimarca l’assessore -. Per questa ragione sarò ovunque i cittadini mi chiederanno di verificare di persona le situazioni segnalate, con la disponibilità a incontrarli per condividere soluzioni e proposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho chiesto al settore un report per capire come rafforzare l’azione di pulizia – viene evidenziato sul sito web. Serve una maggiore presenza sul territorio, così come serve un’azione efficace sia per la prevenzione, sia per il rispetto delle regole, cosa che abbiamo condiviso anche con la Polizia Locale, sia sulla prevenzione, chiedendo un giro di vite sull’abbandono dei rifiuti che sta raggiungendo livelli inaccettabili che gravano economicamente su tutta la comunità. Cercheremo di capire con Formula Ambiente come rispondere di più e meglio alle esigenze che ci vengono poste, in nome della collaborazione di tanti cittadini che fanno la raccolta differenziata e ci consentono di avere valori importanti sulla sostenibilità e dell’immagine stessa della città, che deve essere un’immagine accogliente, sostenibile e pulita”.

