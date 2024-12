Chieti, Domani il Fight Clubbing. Sfide e spettacolo con Rosa Chemical

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 20 dicembre 2024 – Tutto pronto per il Fight Clubbing 36, il più grande evento di Sport da Combattimento d’Italia, che dopo l’incredibile successo registrato con l’ultima edizione, vedrà tornare le stelle del combattimento mondiale sul ring del PalaTricalle di Chieti, Sabato 21 Dicembre, con diretta in mondovisione su DAZN a partire dalle ore 20.30. Spettacolo, sfida, intrattenimento nel programma dell’evento patrocinato dal Dipartimento per lo Sport | Presidenza del Consiglio, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Chieti, dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana FPI e dall’OPES, che vedrà come testimonial d’eccezione il cantante Rosa Chemical. Stamane la conferenza stampa conl’assessore allo Sport Manuel Pantalone, l’organizzatore dell’evento Andrea Sagi, i campioni Enrico Pellegrino, Gerardo Atti, Sudsakorn, Ayman Nayanesh, Angelo Volpe, Vitalie Matei, Yodpt, Anderson Cano, Vadim Lungu, Alessio Lorusso e dei pugili Ivan Guardini, Fabio Cavallucci, Fabio Liberati, Davide Di Deo – recita il testo pubblicato online. Un Titolo del Mondo di Kickboxing, un Titolo del Mondo di Muay Thai e 16 match professionistici (K-1, Muay Thai, Pugilato) che regaleranno agli appassionati un’esperienza indimenticabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I cancelli del PalaTricalle si apriranno alle 17:30 e dalle 20:30 i match PRO trasmessi in diretta mondiale infuocheranno gli spalti! “Si prepara uno spettacolo bello, potente e con sempre più seguito delle precedenti edizioni – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – stiamo avendo delle adesioni incredibili per questa edizione che dopo l’inaugurazione con il presidente Malagò, apre simbolicamente l’anno di Chieti Città europea dello sport, perché è un evento che ci introduce al 2025 e il primo appuntamento nel nutrito calendario con tutti gli appuntamenti sportivi di carattere nazionale e internazionale che organizzeremo in questo anno – riporta testualmente l’articolo online. Parliamo di un evento che vedrà l’eccellenza della disciplina degli sport da combattimento che porterà Chieti in diretta con DAZN c’è in Italia e in mondovisione e abbiamo deciso quest’anno di puntare anche sull’intrattenimento, visto anche il pubblico che ci segue, fatto di giovanissimi e famiglie, per cui avremo l’esibizione di Rosa Chemical nel corso dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie alla straordinaria macchina organizzativa, vedremo affrontarsi i migliori atleti del momento, un torneo internazionale che possa essere un’occasione importante per la nostra città e per tutto il nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Siamo certi che il valore aggiunto per la città sia grande e destinato a crescere ancora, perché a Chieti approdano i migliori team internazionali del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Uno show organizzato in modo puntuale e perfetto che invitiamo tutti a non perdere”. “Ringraziato l’assessore e l’Amministrazione per la fiducia, abbiamo avuto una risposta considerevole in termini di partecipazione – così Andrea Sagi – . Un sodalizio quello con il comune di Chieti partito in un periodo difficilissimo, quello post pandemico, che negli anni è cresciuto e si è rafforzato – riporta testualmente l’articolo online. In questa edizione Sagi è riuscito a portare atleti di calibro mondiale e in particolare il main event vedrà sfidarsi i pluricampioni mondiali di Muay Thai come Enrico Pellegrino, Gerardo Atti, Sudsakorn, Nayamesh Ayman, insieme alla presenza di grandi nomi Italiani del pugilato come Alessio Lorusso e della K-1 come Angelo Volpe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Doveroso citare gli incontri di pugilato dei beniamini locali Ivan Guarnieri, Fabio Liberati, Fabio Cavallucci e Davide Di Deo – recita il testo pubblicato online. Lo spettacolo sarà garantito da una card pregiatissima che renderà questa edizione ancora più avvincente e adatta ai palati più disparati – precisa la nota online. In palio un Titolo del Mondo di Kickboxing, un Titolo del Mondo di Muay Thai e 16 match professionistici (K-1, Muay Thai, Pugilato) che regaleranno agli appassionati un’esperienza indimenticabile”.

