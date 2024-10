Chieti, Domenica alla Villa arriva il Microchip Day – Dalle 9.30 alle 13 microchippatura gratis

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 10 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00 alla Villa Comunale si svolgerà il Microchip Day, una giornata a cura dell’associazione As.Ad.A che gestisce il canile comunale, con il patrocinio del Comune che consentirà a chi porterà il loco il proprio animale di affezione, di dotarlo di microchip senza alcuna spesa – si apprende dal portale web ufficiale. “Ringraziamo l’associazione per il consueto ed efficace supporto – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella – e invitiamo la cittadinanza a venire alla Villa, aderendo all’iniziativa, perché la microchippatura è un atto importante sia per il proprio amico a quattro zampe, sia per chi lo detiene, perché i proprietari di animali non microchippati per legge sono sottoposti a sanzioni pecuniarie e anche perché assicura informazioni e dà un’identità all’animale, in modo che possa ricongiungersi sempre con la sua famiglia di adozione qualora dovesse perdersi”. “Mettere il microchip al proprio cane è un dovere civico e morale e andrebbe fatto entro i 2 mesi di vita – dice Margara Romano di As.Ad.A. – dovrebbe, perché di fatto sono in tanti a non ottemperare ai doveri di legge, e ne sono la riprova i canili asilo e canili rifugio rigurgitanti di tanti poveri animali che un giorno vivevano in una casa – si legge sul sito web ufficiale. Invitiamo la cittadinanza che vive con un animale di affezione a non lasciare che il proprio cane diventi un numero anonimo su un box, domenica 13 ottobre, per cui è importante aderire alla campagna di sensibilizzazione indetta dall’As.Ad.A – associazione amici degli animali – con il patrocinio del comune di Chieti e venire alla Villa Comunale di Chieti – precisa la nota online. Al nostro stand la dottoressa Chiara Petricola apporrà il microchip gratuitamente agli animali che saranno presenti, inoltre, la bravissima istruttrice cinofila Rossana La Sorda, darà tanti buoni consigli per la gestione del cane e Marilena Mariani dell’associazione l’Altra parte del guinzaglio, darà informazioni su come promuovere la gestione responsabile e consapevole dei nostri amici a 4 zampe”. Per informazioni: 366/2745052 – 347/1519705 – 393/5399090 – 349/6195019.

