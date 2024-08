Chieti, E-bike sharing: al via il servizio con le bici elettriche.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 1° agosto 2024 – Oggi l’inaugurazione e un breve rodaggio istituzionale, da lunedì sarà operativo il nuovo servizio di trasporto pubblico in e-bike operato da VAIMOO in collaborazione con l’operatore TUA. Il progetto, che non ha costi per le municipalità, è stato attuato con contributi ministeriali per la promozione della sharing mobility destinati, attraverso la Regione Abruzzo, a TUA S.p.A. che, a sua volta, ha affidato la gestione a VAIMOO (Angel Holding) attraverso un avviso pubblico – Il servizio ha l’obiettivo di offrire ai cittadini dei comuni un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da TUA S.p.A. e il nuovo bike sharing. Il piano tariffario VAIMOO, già particolarmente conveniente, grazie all’integrazione con TUA S.p.A. prevede ulteriori scontistiche sull’utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio TUA S.p.A. in corso di validità. Il servizio, attivo progressivamente a partire da lunedì 5 agosto in tutte le municipalità coinvolte, consta di una flotta di 280 e-bike, suddivise in 80 stazioni, nello specifico: • 66 e-bike in 18 stazioni a Chieti; • 33 e-bike in 10 stazioni ad Ortona; • 13 e-bike in 4 stazioni a San Vito Chietino; • 70 e-bike in 18 stazioni a Teramo; • 42 e-bike in 12 stazioni a Giulianova; • 25 e-bike in 8 stazioni a Pineto; • 18 e-bike in 6 stazioni ad Alba Adriatica; • 13 e-bike in 4 stazioni a Tortoreto – riporta testualmente l’articolo online. “Per la nostra città è un passo avanti verso una mobilità più moderna e intermodale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – spiegano il sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – Abbiamo aderito al progetto per questa ragione e perché nonostante la particolare conformazione della nostra città vogliamo riuscire a dare un servizio all’avanguardia, che potenziare gli spostamenti sostenibili, integrandoli al trasporto pubblico, cambiando in meglio la mobilità dei cittadini e avvicinando nuove utenze giovani – Tutto questo è volto a ridurre progressivamente il tasso di motorizzazione del mezzo privato in tutto l’ambito urbano – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una scelta per noi economicamente sostenibile, a costo zero per l’Ente, con il potenziale importante di migliorare la vivibilità dei nostri concittadini e usufruendo anche di unità lavorative locali”. “TUA ritiene che la partecipazione, sotto l’egida della Regione Abruzzo, a questo progetto rappresenti un ulteriore passo in avanti verso una mobilità veramente sostenibile ed intermodale – commenta Maxmilian Di Pasquale, Direttore Generale TUA – . Noi riteniamo che la cosiddetta mobilità dolce, quindi, certamente, l’utilizzo della bicicletta anche per l’ultimo miglio, rappresenta uno dei passaggi fondamentali per integrare l’intero sistema di mobilità nelle varie forme e di renderlo in qualche modo fruibile e appetibile per un maggior numero di utenti.” “Questo in Abruzzo è il primo progetto sperimentale che copre, con un unico programma, una vasta area regionale – Commenta Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO – . Siamo felici di continuare a fare ulteriori passi verso una mobilità più sostenibile, accessibile e che garantisca le stesse modalità di utilizzo tra più comuni – Siamo fiduciosi che il servizio venga accolto con rispetto ed entusiasmo, auspicando che possa essere esteso ad un numero sempre maggiore di città, in modo da garantire a cittadini e turisti una nuova esperienza di trasporto a livello regionale – ” “Il progetto di e-bike sharing realizzato con TUA e Vaimoo rappresenta una importante sperimentazione per San Vito Chietino” – dichiara Emiliano Bozzelli Sindaco di San Vito Chietino presente all’inaugurazione a Chieti – ci auguriamo che il servizio possa durare nel tempo e dia un contribuito concreto alla mobilità sostenibile di cittadini e turisti nel nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ” “ Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili dal giorno dell’inaugurazione del servizio rispettivamente sui siti: https://chieti.vaimoo – riporta testualmente l’articolo online. app

