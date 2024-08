Chieti, Emozioni, gran galà dedicato a Mogol e Tenco ascolta, piazza San Giustino si prepara a due altri grandi eventi

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 5 agosto 2024. Si preparano due grandi eventi a piazza San Giustino, il 19 e il 20 agosto prossimo con due appuntamenti della rassegna Chieti sotto le stelle: il 19 agosto “Emozioni, gran galà dedicato a Mogol”, spettacolo tributo al maggiore autore della musica italiana, che sarà presente all’evento; il 20 agosto, “Tenco Ascolta”, tappa del percorso che culmina nel Premio Tenco con esibizione anche di gruppi teatini – aggiunge la nota pubblicata. Stamane la conferenza con il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, il Maestro Angelo Valori, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone ed Emanuele La Plebe come supporto organizzativo – riporta testualmente l’articolo online. “Sono grato al Maestro Angelo Valori per aver lavorato alla realizzazione di questo progetto che oggi prende corpo – dice Paolo De Cesare – . Si tratta di un gran galà del 19 agosto dedicato a Mogol, si terrà a Piazza San Giustino, quest’anno sede dei grandi eventi – aggiunge la nota pubblicata. Siamo partiti col Theate Magic Summer che ci ha dato grande soddisfazione di pubblico e presenze, con i buskers e Impossible, la serata di sabato che ha gremito la piazza e la città. Ma oggi presentiamo un prosieguo di grande qualità con due eventi concentrati sulla musica italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Si comincia il 19 agosto con una serata che apre a un progetto molto più ambizioso per rendere Chieti protagonista a livello nazionale e che vede al centro Giulio Rapetti Mogol, l’autore più importante della musica italiana – Mogol è legatissimo all’Abruzzo e anche a Chieti dove più volte è venuto sia all’Università per il premio all’Ordine della Minerva, sia al Circolo degli amici – precisa il comunicato. Con lui stiamo costruendo una speciale sinergia che annunceremo al più presto, intanto il 19 sarà lui al centro dell’evento arricchito da altri artisti importanti come il Maestro Angelo Valori e la sua Medit Orchestra, Gianmarco Carroccia, voce e fattezze inconfondibili, che affianca ormai Mogol in diverse date nazionali celebrative della collaborazione storica con Lucio Battisti, ma ci sarà tutta un’altra parte della serata dedicata alla canzone di Mogol che ha visto firmare pezzi per titani come Mina, Cocciante, Morandi – precisa il comunicato. Ci sarà anche Carlotta Scarlatto che viene dalla sua scuola, come Giuseppe Barbero, il suo pianista di fiducia e il poeta Davide Rondoni che dialogherà con lui mettendo in luce la sua grande e longeva carriera – si legge sul sito web ufficiale. Il 20, sempre a piazza San Giustino, con il Tenco ascolta, Chieti sarà parte del percorso che culmina ogni anno a Sanremo con il Premio Tenco, sempre grazie alla sinergia con il Maestro Valori – precisa il comunicato. Durante la serata di saranno anche altri artisti, da Piji e un autore, Sergio Sacchi, che ha scritto il libro dedicato a un cantautore prezioso e prematuramente perso della nostra canzone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento a tutti, Valori in primis, ma anche a Emanuele La Plebe che ci ha supportato nell’organizzazione come responsabile di produzione, mettendo la sua esperienza a servizio della città. La manifestazione è stata possibile attingendo ai fondi dell’imposta di soggiorno, ma soprattutto al sostegno degli sponsor che ci hanno supportato, vista la situazione di dissesto del Comune e che voglio ringraziare: come Toto Holding, sempre presente e Walter Tosto serbatoi fondamentale per la struttura palco che è stata utilizzata già nella piazza san Giustino, nonché Megalò. Appuntamento al 19 e al 20 per la città e il territorio”. “L’Amministrazione è per eventi tutto l’anno e quelli presentati sono di grande qualità – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . L’intrattenimento fa muovere l’economia cittadina, questo dicono i dati ed è questa la migliore risposta da dare a chi racconta altre storie – si apprende dalla nota stampa. Il beneficio è consolidato e tocca tutte le attività cittadine, ci dà la foto di una città che cresce promuovendo la qualità dell’offerta di intrattenimento e capace di parlare a più generazioni”. “Lo spettacolo del 19 ha la particolarità di essere una produzione che nasce per Chieti, non è la tappa di un tour, ma prende la vita qui a Chieti – precisa Angelo Valori – , infatti, sebbene sia basato sulla collaborazione con Carroccia che è un artista con cui Mogol lavora assiduamente, c’è anche la scuola del Cet (Centro europeo toscolano), la scuola che l’autore ha creato in umbra per dare dignità e valore culturale alla canzone, con Carlotta Scarlatto e Barbera docenti del Cet dove insegno da diversi anni anch’io – Con Rondoni, interlocutore della serata, ci sarà un supporto alla canzone vista da un poeta, a lui il compito di rivelare la canzone come evento d’arte e culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio l’Amministrazione per aver puntato su questo format che è qualcosa di molto particolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al centro dei due eventi, “Ascolta Tenco” compreso, al centro di tutto c’è la canzone, vissuta nei suoi tratti più culturali, come testimonia il premio Tenco da 52 anni, ma con il Club Tenco che da 50 promuove la rassegna che ha promosso i più importanti nomi della musica mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il format dedicato a Tenco prevede la presenza del direttore artistico del Premio e alcuni membri del direttivo che vengono a sentire i talenti che si esibiscono per coinvolgere nella rassegna i più meritevoli – Si tratta, dunque di una possibilità reale, dedicata ai giovani cantanti che apriranno la serata e fra cui ci saranno diverse presenze locali, un lancio per crescere nel premio tenco – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà presentato anche il nuovo libro di Paolo Talanca e sarà ospite il cantautore romano Pierluigi Siciliani, in arte Piji che chiuderà la serata – viene evidenziato sul sito web. Due serate dedicate alla canzone di qualità, con generi diversi, ma che rappresentano il valore culturale della canzone italiana”. “Anche queste due date fanno parte di Chieti sotto le stelle che sono un contenitore importante – conclude Emanuele La Plebe – . Due autori storici per la canzone e siamo orgogliosi anche per il progetto importantissimo che ci lega a Mogol. Un gemellaggio che la serata del 19 sancisce ufficialmente nel nome della musica, aprendo un rapporto duraturo nel tempo con Mogol e la città. Ci prepariamo anche al settembre scalino e alle altre manifestazioni dei prossimi giorni”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it