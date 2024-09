Chieti, Eventi Scalini, settimana clou.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 9 settembre 2024 – È già cominciato il Settembre Scalino che culminerà con la Notte Gialla di sabato prossimo 14 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ecco tutti gli eventi che arriveranno fino a domenica con le celebrazioni del S.S. Crocifisso – “Un calendario importante che abbiamo concepito con la città- così il vicesindaco e assessore alla Cultura e agli Eventi Paolo De Cesare – . Prima di sabato ci sarà la Notte Gialla dello Sport, realizzata grazie alla sinergia fra gli assessorati alla cultura e Sport e il Coni provinciale – Mentre per la Notte Gialla con il “Virgo beauty on stage” torniamo a ringraziare la Virgo Milano per aver accettato di offrire il loro prestigioso format all’interno del nostro grande evento, rendendo possibile un nuovo importante appuntamento con tante esibizioni di artisti nazionali come Paola e Chiara, Petit e Rosmy. Ringraziamo anche tutti gli altri motori degli eventi ricompresi nel calendario, soprattutto le associazioni culturali, sociali e sportive che rappresentano uno speciale modo di contribuire alla vita e alla crescita della città”. Il programma Lunedì 9/9 Spettacolo teatrale “Modestamente” dedicato a Modesto Della Porta a cura dell Ass. Cult. Nuova Scalosud ore 21:00 Piazzale Marconi Martedì 10/9 Mostra storica, mostra fotografica e pannellistica tematica, esposizione di Bibbie dei secoli XVII, XIX, XX, XXI a cura dell’Associazione Culturale Evangelica PRO.CUO.RE. via Papa G.Paolo II, 31 Villaggio Mediterraneo per tutta la giornata a partire dalle ore 9:30 Manifestazione intitolata “CHIETI INCLUSIVA, tra ballo e tradizione”, ideata e realizzata dalla “Fondazione ANFFAS rosa blu” di Chieti scalo gestito dalla dott.ssa Erika Toto, in collaborazione con il Gruppo Folkloristico Teatino diretto dal M° Gianluca Moresco – aggiunge testualmente l’articolo online. Dalle ore 19:00 Piazzale Marconi Mercoledì 11/9 Spettacolo teatrale “Nu matrimonie n’ddricciate” a cura della compagnia “Li nipute de Tatone” ore 21:00 Piazzale Marconi Giovedì 12/9 Spettacolo di danza cutato dalla scuola “Arte Danza” della M° Antonella Mariotti ore 21:00 Piazzale Marconi Venerdì 13/9 Notte Gialla dello Sport dalle 18:00 alle 24:00 Via de Virgiliis, Via Scaraviglia, Via Colonnetta, Piazzale Marconi – precisa il comunicato. Sabato 14/9 Notte Gialla dello Scalo esibizioni su vari punti della città a partire dalle 21:00 A partire dalle 23:00 Virgo Beauty on Stage con i live di Rosmy, Petit, PAOLA E CHIARA, Djset Giusva Animazione Pride Village Virgo in Piazzale Marconi Domenica 15/9 Celebrazioni religiose in onore del SS Crocifisso con Solenne Processione accompagnata esibizione della banda di Casoli a partire dalle 18:00 Spettacolo teatrale di improvvisazione dal titolo “Ricercati” di Sergio Di Pasquale a cura della compagnia “Gruppo Arte del Teatro” ore 21:00 Piazzale Marconi

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it