Chieti, Festival IMAGO MENTIS – Un Viaggio nei mille percorsi della mente

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 3 ottobre 2024 – L’Associazione di Promozione Sociale La Cura del Tempo, in co-progettazione col Comune di Chieti, Assessorato all’Innovazione Sociale, propone nei giorni di sabato 5 e domenica 6 Ottobre 2024 la prima edizione delFESTIVAL IMAGO MENTIS – un viaggio nei mille percorsi della Mente – Esperienze e incontri alla scoperta del funzionamento sano e patologico del cervello che si terràalla Villa Comunale, all’interno del museo archeologico nazionale de La Civitella – si legge sul sito web ufficiale. Il Festival IMAGO MENTIS è un evento incluso nel progetto “I PERCORSI DELLA MENTE – Prevenzione e supporto a persone con patologie neurodegenerative e ai loro caregiver”, un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo, realizzato in collaborazione con: i Comuni di Chieti, Pescara, Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Scafa, Rosciano, Casalincontrada; l’Università degli Studi G. d’Annunzio – Dipartimento di Neuroscienze e Servizio Universitario di Neuropsicologia; la Direzione Regionale Musei Abruzzo; CNA – Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola-Media Impresa – Chieti; l’Associazione Azione Parkinson Abruzzo ODV-ETS; l’Associazione Pierluigi Natalucci – Insieme per L’arte e La Scienza – viene evidenziato sul sito web. Tutte le attività rivolte ai beneficiari del progetto sono gratuite – “Lieti di dare il benvenuto a questo speciale evento di condivisione –così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora alle PoliticheSociali Alberta Giannini – . Dietro il festival c’è l’importante lavoro di diverse amministrazioni e di associazioni che quotidianamente si occupano di tematiche relative ai disturbi cognitivi – precisa il comunicato. Importanti saranno non solo le relazioni, ma le applicazioni attraverso laboratori ed esperienze sui temi della prevenzione e del benessere di ognuno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’invito alla città è quello a partecipare, perché questo Festival nasce dall’esigenza di potenziare la conoscenza della mente e della prevenzione finalizzata a preservarla da disturbi e patologie causate dalla crescita e dall’evoluzione umana – si apprende dal portale web ufficiale. Un tema delicatissimo, ma di stringente attualità, che ci riguarda tutti e ci tocca sia come possibili pazienti, sia come figli, o caregiver di persone che convivono con problemi che creano solitudine e isolamento”. “Lo scopo del Festival Imago Mentis, primo evento di questo genere nella Regione Abruzzo, è quello di unire l’aspetto medico scientifico della cura alla relazione umana e culturale, ritenendo che tale connubio sia fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone con patologia neurologica o psichica e più in generale per favorire l’invecchiamento attivo della popolazione – spiega Stefania D’Annunzio de La Cura dei Tempo, motore organizzativo della manifestazione – Il Festival vuole mettere al centro la persona con patologianeurologica o psichica, non solo come oggetto di cure e assistenza, ma come soggetto attivo nella comunità.È necessario rinnovare la cultura della cura, la fragilità deve essere assistita e curata, ma al tempo stesso valorizzata – si apprende dal portale web ufficiale. Soprattutto, è indispensabile abbandonare lo stigma della malattia, per uscire dai luoghi comuni che generano solitudine e isolamento – Il Festival IMAGO MENTIS sarà un’occasione di condivisione e socialità, per fare informazione e prevenzione col coinvolgimento di tutta la cittadinanza, grazie alla collaborazione delle persone con patologia, dei loro familiari, degli operatori sanitari e sociosanitari, di organizzazioni impegnate nel sociale sul territorio, dell’Università, dei musei e dell’istituzione municipale”. Le attività proposte riguarderanno diverse tematiche: prevenzione, benessere, arte, seminari, cinema, movimento, laboratori – precisa la nota online. Saranno presenti al festival con attività rivolte alla cittadinanza le seguenti organizzazioni: AISM – Sezione di Chieti, Alzheimer Uniti Abruzzo, Unitre – Chieti, Associazione Pierluigi Natalucci Insieme per l’arte e la scienza, Cosma ODV, Humanitas Ambulanze Abruzzo, Nucleo Operativo Teate Protezione Civile, Dipartimento di Neuroscienze e Servizio Universitario di Neuropsicologia Università G. D’Annunzio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito https://www.lacuradeltempo – recita il testo pubblicato online. com/festivalimagomentis

