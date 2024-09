Chieti, Galà finale domenica 15 per i World Skate Games.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 13 settembre 2024 – Una settimana da protagonista per Chieti, grazie alle gare del Mondiale di Inline Slalom e Skateboarding Slalom, all’interno dei World Skate Games Italia 2024, in programma in Abruzzo, Roma, Novara e Rimini, fino al 22 di settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tante le sfide che si sono succedute fra via Vernia e via IV Novembre, domenica 15 settembre il galà finale – si apprende dalla nota stampa. Per consentire il prosieguo della manifestazione nella giornata di domenica è stata decisa la prosecuzione della chiusura delle strade nell’area interessata dalle ore 20 del 14 settembre alle ore 18 del 15. “Questi mondiali hanno rappresentato qualcosa di molto importante per la nostra Città, sia sotto il profilo sportivo che sotto quello economico – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Una grandissima occasione di risonanza per la città, che si svolge nel cuore dei suoi più prestigiosi luoghi culturali e archeologici, per questo siamo molto grati alla Federazione che si è spesa perché questa tappa si concretizzasse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutto ha funzionato al meglio, dagli aspetti organizzativi a quelli legati alla sicurezza, passando per il traffico e viabilità, per questo voglio esprimere un pubblico ringraziamento a tutti i motori dell’evento, da quello del WSG, al Coni e anche la nostra Polizia Locale che ha seguito da vicino la situazione sia per la sicurezza degli atleti, sia per quella della cittadinanza, adeguando la mobilità scolastica alla compresenza delle piste – Domenica ci apprestiamo a vivere il finale di gara e sarà uno spettacolo nello spettacolo

