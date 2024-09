Chieti, Giammarino su Commissione mensa: il servizio riparte lunedì

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 17 settembre 2024 – Si è tenuta stamane la Commissione mensa, presieduta dall’assessora Teresa Giammarino e con la partecipazione della dirigente Angela Falcone, della struttura e del gestore uscente, delle dirigenti dei 4 Comprensivi e dei rappresentanti dei genitori – aggiunge la nota pubblicata. La riunione ha avuto come oggetto il proseguimento del servizio mensa e l’illustrazione di tempi e modalità della ripartenza per l’anno scolastico 2024/25. “Come annunciato e come l’Amministrazione si era impegnata a fare, ripartirà lunedì 23 settembre il servizio di refezione scolastica, contemporaneamente al tempo pieno – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – . Oggi abbiamo riunito la Commissione mensa per illustrare modalità, tempi e qualità del servizio che tecnicamente proseguirà con il gestore uscente finché la gara di appalto che il Comune ha messo nelle mani dell’AreaCom della Regione Abruzzo definirà l’iter per l’individuazione del nuovo gestore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La riunione ha inoltre ribadito la piena condivisione avuta con le dirigenti scolastiche di tutte le fasi che hanno portato alla ripartenza, nonostante lo stato di dissesto dell’Ente e l’esigenza, non avendo ancora il bilancio stabilmente riequilibrato, di erogare alla comunità un servizio importantissimo e sensibile per l’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’impegno affinché si arrivasse a questo non è mai mancato, per questo ringraziamo il Consiglio comunale che ha votato la variazione di bilancio che lo ha reso possibile, nonché il mondo scolastico con cui abbiamo condiviso tutti i passaggi e anche le famiglie, che hanno aderito numerose alla mensa, le cui iscrizioni sono partite già dal 5 settembre e stanno crescendo di giorno in giorno verso il livello degli anni scorsi – precisa il comunicato. Il gestore uscente, anche a fronte della rimodulazione delle tariffe, si è impegnato a elevare ancora di più la qualità dei pasti, inserendo elementi ulteriori, come un piccolo dessert durante la settimana e ad arricchire il menù, sempre in base a parametri come chilometro zero e stagionalità, che sono la nostra priorità e che i bambini hanno già molto gradito durante la riattivazione della mensa della primavera scorsa – Sempre massima attenzione sarà data alle diete speciali e alla funzione informativa legata ai pasti – precisa il comunicato. Ora l’auspicio è che si arrivi nei tempi previsti all’appalto del servizio attraverso la gara in corso, cosa che non solo individuerà un nuovo e duraturo gestore, ma potrebbe consentirci anche di abbassare le tariffe, se l’appalto lo consentirà”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it