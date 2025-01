Chieti, Il Comune di Chieti si costituisce parte civile all’udienza preliminare su Teateservizi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 31 gennaio 2025 – Il Comune di Chieti si costituirà in giudizio nell’Udienza preliminare su Teateservizi che si terrà il 4 febbraio 2025. La decisione è contenuta nella delibera di Giunta approvata oggi che ha dato mandato all’avvocato del Foro di Chieti, Italo Colaneri, di rappresentare l’Ente quale parte civile – si apprende dalla nota stampa. “Si tratta di un atto dovuto nei confronti della città – riferisce il sindaco Diego Ferrara – vista la gravità delle imputazioni e le conseguenze del fallimento di Teateservizi sull’azione di risanamento dei conti del Comune segnati dal dissesto – riporta testualmente l’articolo online. La nomina di un legale esterno è stata condivisa con l’Avvocatura comunale e si è resa necessaria non solo a causa del carico di pratiche che interessano gli uffici, ma anche in considerazione della specialità della materia che richiede adeguate conoscenze di contabilità aziendale/pubblica, in modo da assicurare una più efficacia tutela degli interessi dell’Ente – La scelta è ricaduta su un avvocato del Foro di Chieti dopo aver condiviso tale esigenza anche con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – La costituzione del Comune indicato quale parte offesa nel procedimento, rappresenta la ferma volontà dell’Amministrazione di chiedere il giusto risarcimento per i gravi danni di ordine materiale e di immagine, sia come Ente pubblico sia come collettività dei cittadini, provocati alla comunità e all’Ente dalle azioni e i fatti oggetto di reato”.

