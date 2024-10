Chieti, Incendio a Chieti Scalo, aggiornamenti

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sul sito della MagMa Spa i Vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme che hanno continuato a bruciare per tutta la notte – si apprende dalla nota stampa. Persiste un focolaio nella parte posteriore dell’azienda su cui si stanno concentrando ora le forze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’edificio è distrutto – recita il testo pubblicato online. La palla passa all’ARTA, già sul posto e che sta già effettuando i primi rilievi sull’aria, monitorando anche i dati che arrivano dalle centraline di controllo installate da mesi a Chieti Scalo – L’ordinanza sindacale prevede:- la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi di infanzia anche privati e i centri aggregativi e la chiusura completa delle scuole anche per il personale ATA e amministrativo;- il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali;- il divieto di pascolo e razzolamelo degli animali da cortile e d’affezione;- il divieto di utilizzo dei condizionatori d’aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi nella giornata odierna – viene evidenziato sul sito web. Si invita la cittadinanza:La cittadinanza:- a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi;- a evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti;- alla sospensione, compatibilmente con il sistema di produzione, delle attività lavorative nel raggio di due (2) chilometri dal luogodell’incendio;- ad evitare il soggiorno all’aria aperta nell’area interessata dall’incendio, se non muniti di mascherine facciali filtranti.- A titolo precauzionale si raccomanda l’uso delle mascherine nelle aree limitrofe – Clicca qui e leggi l’atto – riporta testualmente l’articolo online. Ogni ulteriore aggiornamento sulla situazione sarà ufficializzato su sito e pagine social.

