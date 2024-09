Chieti, Incendio a Chieti Scalo, domani chiuse tutte le scuole

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Vasto incendio in serata nella zona industriale di Chieti Scalo – riporta testualmente l’articolo online. IL SINDACO FERRARA ANNUNCIA CHE DOMANI, MARTEDÌ PRIMO OTTOBRE A TITOLO PRECAUZIONALE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RESTERANNO CHIUSE IN CITTÀ. Impressionanti le immagini dell’incendio che si è sviluppato nella zona industriale di Chieti Scalo, a poche ore di distanza da quello di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. Le fiamme interesserebbero un capannone della Mag.Ma Spa, azienda che produce materiale plastico, per cause che dovranno essere accertate – si apprende dalla nota stampa. Proprio per questa ragione al momento si consiglia di tenere le finestre ben chiuse, in attesa di sapere qualcosa di più a proposito delle sostanze liberate dalla combustione, così il sindaco Diego Ferrara – viene evidenziato sul sito web. Sul posto sono operativi i Vigili del fuoco, Digos e Carabinieri che stanno interdicendo le vie di accesso allo stabile per co sentire le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento dell’incendio – recita il testo pubblicato online. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

