Chieti, Incendio a Chieti Scalo, verso la normalità: scuole aperte domani

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:L’ultimo aggiornamento da parte del sindaco Diego Ferrara: la situazione va via via normalizzandosi, l’incendio, confermano i Vigili del fuoco durante la riunione prefettizia di oggi pomeriggio, è domato, l’Arta asserisce che non c’è presenza di diossina e la comunità potrà dunque tornare alla normalità. SCUOLE APERTE domani, mercoledì 2 ottobre, e nessuna prescrizione per le attività produttive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ecco la situazione dal primo cittadino – recita il testo pubblicato online. https://fb.watch/uXTtdrjzgs/?

