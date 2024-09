Chieti, incendio in zona Tricalle San Salvatore: in azione gli elicotteri

Un vasto incendio si è sviluppato intorno alle 14 di oggi, 8 settembre 2024, nella zona di Tricalle San Salvatore a Chieti, suscitando grande apprensione tra i residenti. Le fiamme, inizialmente circoscritte, si stanno espandendo gradualmente, minacciando vegetazione e strutture nei dintorni.

Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento per contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni. La zona interessata è particolarmente impervia, motivo per cui sono stati richiesti anche interventi aerei. Diversi elicotteri e canadair stanno infatti sorvolando l’area, sganciando acqua per tentare di domare le fiamme, mentre a terra le squadre continuano a lavorare senza sosta.

L’incendio, che ha colpito un’area collinare particolarmente ricca di vegetazione, ha generato una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città e dai comuni limitrofi.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, non ci sarebbero ancora notizie di feriti o danni a strutture abitative, ma il pericolo resta alto, e la situazione è in continua evoluzione. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite, ma non si esclude la possibilità di un innesco accidentale o doloso. La zona di Tricalle San Salvatore è nota per essere un’area collinare particolarmente esposta ai rischi di incendi durante i mesi estivi, a causa della folta vegetazione e delle condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme.

I soccorsi e le autorità continuano a monitorare la situazione da vicino, coordinando gli sforzi per prevenire ulteriori espansioni dell’incendio. La presenza degli elicotteri e dei mezzi aerei rappresenta un importante supporto alle operazioni di spegnimento e potrebbe risultare decisiva nel contenere le fiamme nelle prossime ore.