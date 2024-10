Chieti, Incontro Assessore regionale Verì e presidente del Comitato ristretto dei sindaci Ferrara su sanità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Pescara, 4 ottobre 2024 – Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra l’Assessore regionale alla Salute, dr.ssa Nicoletta Verì, e il Presidente della Conferenza Ristretta dei Sindaci della ASL Lanciano Vasto Chieti: chiarimenti sui criteri di riparto del fondo sanitario regionale Ieri mattina, presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, si è svolto, su richiesta del Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL Lanciano Vasto Chieti, dr. Diego Ferrara, un incontro con l’Assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì e il Dirigente del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria del Dipartimento Sanità, dr. Ebron D’Aristotile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incontro è stato organizzato per chiarire i criteri di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale (FSR) tra le AASSLL abruzzesi, in risposta alle critiche sollevate in seguito alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Assessore Verì ha ribadito che la distribuzione dei fondi è stata effettuata in base a criteri razionali e oggettivi, pienamente allineati con le linee guida nazionali in materia di finanziamento del sistema sanitario: “I criteri di riparto che abbiamo adottato sono in linea con quelli nazionali” – ha dichiarato l’Assessore Verì – “garantendo, così, una distribuzione equa delle risorse tra le diverse AASSLL della Regione, considerando le esigenze territoriali e demografiche specifiche di ciascuna area – si apprende dal portale web ufficiale. ” Durante l’incontro sono stati illustrati, nel dettaglio, i criteri di riparto adottati, come previsti dalla D.G.R n. 976/2024. In particolare, sono stati evidenziati due fattori chiave: la popolazione ponderata e l’estensione territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con riferimento al primo criterio, è stato precisato che sono state applicati gli stessi parametri previsti a livello nazionale per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale tra le regioni – precisa la nota online. Per quanto riguarda il secondo, invece, è stata sottolineata l’attenzione alla dimensione delle Aziende ripartendo su base territoriale parte dei fondi, premiando le province dell’Aquila e di Chieti, caratterizzate da un’estensione territoriale maggiore rispetto ad altre aree della regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In sede di incontro è stata anche sottolineata l’assegnazione di ulteriori risorse – pari ad euro 5,6 milioni – all’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano Vasto Chieti per il 2023, come concordato durante la riunione del 28 novembre 2023 con i Direttori Generali delle AASSLL abruzzesi, e formalizzata con la D.G.R. n. 976 del 28 novembre 2023. Il Presidente del Comitato ristretto dei Sindaci della ASL 02, Diego Ferrara, manifestando apprezzamento per la trasparenza e la chiarezza ha riconosciuto l’impegno della Regione nel garantire un sistema di riparto fondato su basi oggettive e in linea con le direttive nazionali che tenga conto, da un lato, delle esigenze specifiche di ciascuna ASL e dall’altro, della volontà di assicurare una sostenibilità per l’intero sistema regionale – si apprende dalla nota stampa. Ha inoltre ribadito l’importanza di una riunione quale quella odierna al fine di garantire una comunicazione costante e trasparente tra le istituzioni locali e regionali – precisa il comunicato. Il dialogo tra l’Assessorato alla Sanità ed i rappresentanti delle istituzioni locali proseguirà, con l’obiettivo di perfezionare ulteriormente i meccanismi di allocazione delle risorse, relative all’anno 2024, e migliorare i servizi sanitari per tutti i cittadini abruzzesi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it